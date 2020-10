Die Radioplayer Österreich GmbH organisiert ihre Geschäftsführung neu

Mag. Andrea Heidrich (bisher Marketingleitung Kronehit), übernimmt nach 4 Jahren als Radioplayer Projektmanagerin mit 1. Oktober die Funktion einer Geschäftsführerin.

Heidrich übernimmt diese Agenden parallel zu Mag. Christian Stögmüller, Life Radio, dem Radioplayer Österreich Geschäftsführer der ersten Stunde. Dr. Ernst Swoboda zieht sich aus der Geschäftsführung zurück. Heidrich: „Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung und somit die Möglichkeit, auf vielfältige Art und Weise für die österreichischen Privatradios tätig zu sein. Durch die Anbindung an das internationale Radioplayer Netzwerk ergeben sich auch zahlreiche Möglichkeiten und spannende Innovationen, von denen der gesamte Privatradiosektor profitieren wird.“



Die Radioplayer Österreich GmbH unterstützt die digitalen Audio Engagements der österr. Privatradios, liefert nationale und internationale Innovationen für hybride Nutzung über Smart Devices, Dashboards in Autoradios und bündelt neuerdings Data-Management Aktivitäten sowohl innerhalb der Sender als auch zur qualitativ angereicherten Vermarktung durch die RMS Österreich. Der Radioplayer World Wide ist derzeit in 11 Ländern verfügbar und deckt 350 Millionen Menschen in Europa und Kanada ab. Er ist in allen Ländern DER Aggregator für private und öffentlich-rechtliche Radiostationen.