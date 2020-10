Drei ist First Mover bei VIOOH Automation

Zur Bewerbung seiner aktuellen Kampagne setzt Drei auf das DOOH-Netz der Gewista. Der Telekommunikationsanbieter nutzt als erster Kunde österreichweit die neuen Möglichkeiten der vom JCDecaux-Konzern entwickelten Buchungs- und Handelsplattform VIOOH. VIOOH, die Wortkreation steht für View und Out of Home, ermöglicht die individuelle und flexible Buchung von digitaler OOH-Werbung.





Drei hat sich als erstes Unternehmen für eine Buchung von digitalen City Lights an einem der reichweitenstärksten Hotspots, dem U-Bahnbereich am Wiener Karlsplatz, die die Gewista exklusiv anbietet, entschieden. Dank der Buchung über die neue Trading-Plattform VIOOH ist es beispielsweise möglich einen von unterschiedlichen sogenannten Channels oder aber auch ganz spezielle Standorte aus einem Channel zu buchen. Drei setzt seine Kreation an allen 72 Screens, die entlang der Rolltreppen am Karlsplatz platziert sind, eindrucksvoll in Szene und hat sich hier aus dem sogenannten „Escalator Net“ – das Netz besteht ausschließlich aus Screens entlang der Rolltreppen in den U-Bahnhöfen am Stephansplatz, dem Westbahnhof, dem Schwedenplatz und dem Karlsplatz – sein individuelles „Filet“ herausgebucht. Eine von vielen Möglichkeiten, die das neue VIOOH bietet. Alle digitalen City Lights der Gewista sind in 10 sekündigen Spots, die in einem 60-Sekunden-Loop laufen, einzeln oder aber auch exklusiv buch- und belegbar.



Die Kreation der diesjährigen Herbstkampagne von Drei geht auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden ein, so wurde auch die Auswahl der City Lights neu inszeniert und bietet eine neue Form der Imageflow-Inszenierung, bei der über alle Screens eine in sich übergehende und ineinanderfließende Story erzählt wird.



Denn: Ab 30. September erhalten Kunden bei einer Zuhause-Internet-Neuanmeldung einen 50 Zoll 4K SmartTV von Samsung ab 0 Euro und dazu ein Monat gratis Drei TV. Dieses geballte Trio wird in dem eigens kreierten Spot durch die Kernbotschaft der Herbstkampagne „Macht Unterhaltung einfach aufregender.“ an Tageszeiten und Zielgruppen angepasst ausgespielt. Um die Vielseitigkeit der Unterhaltung aufzuzeigen werden gegen Abend hin die Headlines zu „Macht Filmabende einfach aufregender.“ oder „Macht Heimspiele einfach aufregender.“



„Mit dieser in Österreich neuen und innovativen Werbeform rollt eine neue Ära der Werbekampagnen an und so erreichen wir unsere Kunden auf eine individuelle und auf Tageszeiten abgestimmte Art und Weise. So bleiben wir in Bewegung, um unseren Kunden Stufe für Stufe näher zu kommen – ganz nach dem Motto „Drei macht’s einfach.“ so Sabine Hiemetzberger, Head of Brands and Communication bei Drei.



„Wir freuen uns“, so Gewista CSO Andrea Groh, „mit Drei einen First Mover für unsere neue Tradingplattform VIOOH gewonnen zu haben. Die Kreation ist auf die Möglichkeiten, welche die Screens entlang der Rolltreppen bieten, optimal abgestimmt und hinterlässt durch die verwendete Imageflow-Inszenierung einen nachhaltigen Eindruck. Die Zukunft der digitalen Außenwerbung ist ungeheuer spannend und die VIOOH-Plattform wird ihren Teil dazu beitragen, das Wachstum dieses Mediums weiter zu beschleunigen.“

VIOOH – DIE INNOVATION IM DIGITALEN BUCHUNGSSEKTOR

Das neu gelaunchte Planungstool VIOOH ist eine Innovation im digitalen Buchungssektor aus dem JCDecaux-Konzern. VIOOH ist eine integrierte Planungs- und Handelsplattform und bietet dem Nutzer eine Komplettlösung für automatisierten Einkauf, dynamische Content-Ausspielung und in Zukunft programmatischen Handel des digitalen Inventars.



Die Plattform ist bereits in zahlreichen Märkten im JCDecaux-Konzern voll integriert, u.a. UK, USA, Belgien, Spanien, Italien, Hongkong, Australien, Dänemark Finnland, Deutschland, Singapur, Dubai, Norwegen und Niederlande.



Da Out of Home von Natur aus ein „One to many“-Medium ist, entspricht VIOOH den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und wird alle Regeln zum Schutz der persönlichen Daten von Bürgern und Nutzern stets strikt umsetzen.



Credits:

Auftraggeber: Hutchison Drei Austria GmbH

Out of Home Werbeform:

DOOH Rolltreppennetz am Karlsplatz Wien

Laufzeit: 28.09-4.10.2020