Dreifach-Prämierung bei den CCA-Venus-Awards für Werbeagentur PKP BBDO

Mehrfachgewinn für BILLA-Kampagnen der PKP BBDO: Beim diesjährigen CCA-Venus-Award gewann einer der größten heimischen Werbeagenturen PKP BBDO gleich zwei Mal Bronze für den BILLA-Weihnachtsfilm „Danke sagen“ und einmal Bronze sowie eine Shortlist für das digitale „BILLA-Livestimmungsbarometer“.





Der in diesem Jahr beim CCA-Venus-Award ausgezeichnete BILLA-Weihnachtsfilm „Danke sagen“, eine Kampagne der Werbeagentur PKP BBDO, ist allen Heldinnen und Helden des Alltags in unterschiedlichen Berufszweigen gewidmet, die über das ganze Jahr und auch an Feiertagen unverzichtbare Arbeit für die Gesellschaft leisten. Prämiert wurde der Film in den Kategorien „Film Craft“ und „Musik & Sound Design“. Der Werbespot ist seit November 2019 im TV und in österreichischen Kinos zu sehen.





VOLLER LEBEN – Werbung die berührt

Das ebenfalls mit Bronze und einer Shortlist prämierte BILLA-Livestimmungsbarometer erfasste während des ReLaunches der Marke „VOLLER LEBEN“ im Herbst 2020 Live-Stimmungen im Netz und spielte sie in Echtzeit aus. Dabei wurden durch eine Analyse von User-Kommentaren, die Stimmungen hinter den Beiträgen der Österreicherinnen und Österreicher im Netz analysiert, die so mitteilen konnten, ob sie gerade VOLLER Freude, VOLLER Grant oder VOLLER Euphorie waren. Die jeweils am stärksten verbreitete Emotion wurde dann als Prozentzahl auf Social-Media-Kanälen, diversen Online-Bannern und Digitalen Citylights ausgespielt und konnte so durch ein großes Publikum mitverfolgt werden. Hinter der Digitalkampagne steht die Botschaft, dass sich BILLA ganz besonders für die Gefühle und Wünsche seiner Kundinnen und Kunden interessiert und mit seinem Produktsortiment darauf eingehen möchte.





„Am Ende geht es ums Gewinnen“

Große Freude über die Auszeichnung herrscht bei der PKP BBDO: „Am Ende geht es schon immer ums Gewinnen – das ist unseren Kunden, die durch eine exzellente Idee und mithilfe der richtigen Message bereits überzeugt wurden, und natürlich auch uns selbst bei Awards wichtig. Wir freuen uns enorm über die Anerkennung unserer Arbeit für BILLA. Dass uns die Kollegen in verschiedenen CCA Jurys mehrfach ausgezeichnet haben, ist Bestätigung und Antrieb, als Team auf einem sehr guten Weg zu sein“, erklärt Creative Director, Rita Spielvogel.





Dem stimmt auch CEO der PKP BBDO Jana David-Wiedemann zu: „Gerade wenn wir es schaffen mit ganz neuen Ideen und Umsetzungswegen zu überzeugen, ist das für uns die größtmögliche Anerkennung.“