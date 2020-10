MedienManagerKompakt KW41/20

COVID-19: Moderne Luftreiniger machen Events sicher

Viele Absagen gar nicht notwendig: Mobile Filter-Luftreiniger entfernen 99,95 Prozent der Corona-Aerosole aus der Raumluft

Die Event-Branche liegt am Boden und die Prognosen sind katastrophal“, sagt Jürgen Bauer, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation sowie in der Wirtschaftskammer Wien für die Event-Branche zuständig, „praktisch alle Veranstaltungen werden aus Angst vor Corona abgesagt – dabei wäre das oft gar nicht notwendig.“ Schnell-Tests, Abstandsregeln, Masken – all das macht Events jetzt schon weitgehend Corona-sicher machen. Dazu kommen zusätzlich moderne Filter-Luftreiniger.