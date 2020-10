RMS – der faire Werbepartner mit unschlagbarem TKP

Die RMS Tarife 2021 sind ab sofort online zum Download verfügbar. Auch im nächsten Jahr bietet RMS das gesamte Portfolio mit einem attraktiven und kosteneffizienten Pricing an.

Der TKP in der RMS TOP Kombi beträgt 2021 in der Kern-Zielgruppe der 14-49jährigen (Montag-Sonntag) € 3,86 und liegt damit 5% unter dem TKP von Ö3. Das bekannte RMS Portfolio zeichnet sich erneut durch attraktive und kosteneffiziente Preise aus und erlaubt es Kunden und Agenturen weiterhin stressresistente und effektive Mediapläne zu konzipieren. Auch im Jahr 2021 bietet RMS Tarife von Montag bis Freitag gleichermaßen an. Anders als bei Ö3, gibt es somit an den vom Handel favorisierten Tagen Donnerstag und Freitag keine höheren Preise.





Die RMS Tarife 2021 bieten spannende Anreize für antizyklisches Buchen durch günstige Zeitzonen am Abend und am Wochenende. Übrigens: In zwei Drittel aller Zeitzonen hat RMS für 2021 die Preise gesenkt.





Bei RMS finden Werbekunden genau das, was sie suchen. Leistungsstarke Mediapläne sind mit den nationalen, regionalen, und konvergenten Angeboten vorprogrammiert. Zielgruppen werden punktgenau und aufmerksamkeitsstark adressiert.

Neben dem UKW-Angebot besticht das RMS Online Audio Portfolio auch 2021 mit seiner Vielfältigkeit: Pre-Streams bieten vor Stream-Start Werbebotschaften besondere Exklusivität, Dynamic Creative ermöglicht bei einer einzigen Kampagne hunderte Spotvarianten in Echtzeit zu erstellen. Außerdem erreicht Targeting mit der Audio DMP eine neue Stufe und das Produkt Shake Me! ist ein besonders interaktiver Weg, um Hörer per Audiospot zu aktivieren.

Joachim Feher, Geschäftsführer RMS Austria: „Unsere Preise sind der Beweis meines Versprechens, dass RMS der ideale Partner in Coronazeiten ist: Simpel – Bewährtes, Bekanntes ohne Komplexität; Verlässlich – in Partnerschaft und Reichweitenstärke; effektiv – günstige TKP´s und noch mehr Aktivierung durch Online Audio.“