Warum Sie auf das Zukunftsthema „Programmatic Advertising“ nicht verzichten sollten

In unserer heutigen Sendung „Aus erster Hand“ geht es um das Zukunftsthema „Programmatic Advertising“. Corona hat viele Unternehmer aus einem serviceorientierten Verkäufermarkt in einen für viele bislang unbekannten Käufermarkt gestoßen. Bei einem Käufermarkt ist das Angebot größer als die Nachfrage. Aus diesem Grund sinken beispielsweise die Preise und die Qualitätsanbieter stehen vor der großen Herausforderung sich mit ihrem USP und den damit verbundenen meist höheren Preisen zu positionieren. Diese Situation stellt die MedienManager in Organisationen vor großen Herausforderungen. Und da man sich der digitalen Welt keines Falls verschließen darf ruft sie ein für viele Werbetreibende ein neues Thema auf den Plan: „Programmatic Advertising“. Ina Kock von der elli academy erklärt die Herausforderung und die damit verbundenen Chancen die dieses Thema bietet.

