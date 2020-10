Was „Fake News“ genau sind und wie man sich davor schützen kann

Heute geht es um ein sehr pressantes Thema. Nämlich um „Fake News“.Wer beispielsweise die Diskussionen zwischen Donald Trump und Joe Biden rund um die Wahl der US-Präsidentschaft gesehen hat, der kann sich dem Begriff „Fake News“ nicht so einfach entziehen. Was aber sind „Fake News“ genau, wie entstehen sie und wie kann man sich davor schützen? Das erfahren wir heute von Florian Schmidt seines Zeichens: Verification Officer der Austria Presse Agentur. Sehen Sie sich das an, der Mann weiß wovon er spricht.

Langfassung