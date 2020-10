Was kann SEO, wie funktioniert und wie wirkt die social media Welt rund um dieses Thema

Wollten Sie auch schon immer wissen was SEO kann, wie es funktioniert und wie die social media Welt rund um dieses Thema wirkt?

Unser Gast zu diesem Thema ist Michael Kohlfürst. Ein Pionier und Guru auf dem Gebiet SEO und allem was dazu gehört. Michael Kohlfürst gründete 1999 die erste SEO Agentur Österreichs und gilt weit über die Grenzen unseres Landes hinaus als Experte auf diesem Gebiet. Also ganz egal, ob Sie selbst als EPU, Kleinst- oder Kleinunternehmer oder sich Ihre Mitarbeiter in einem Mittelstands- oder Großunternehmen um das Thema SEO kümmern. Wir laden Sie herzlich ein, sich mit uns die nächsten Monate auf eine Reise zu begeben. Beginnend mit diesem ersten Interview werden wir uns im ganzen Jahr 2021 mit diesem Thema befassen. Unser Reiseleiter ist Michael Kohlfürst, der Ihnen all sein Wissen kostenlos zu Füßen legen wird. Als SEO Beauftragter werden Sie vom Fachwissen und als Unternehmer und Manager vom gleichzeitig breiten wie auch tiefen Informationsspektrum seiner Ausführungen profitieren.

Langfassung