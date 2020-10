Wiener PR-Agentur kommuniziert für das staatliche Umweltsiegel

Das Österreichische Umweltzeichen wählt Himmelhoch

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vor 30 Jahren ins Leben gerufen, damit Konsument*innen umweltfreundliche Produkte auf den ersten Blick erkennen können. Die Relevanz von grünen Alternativen am Markt wächst weiterhin stark und in Zeiten des Klimawandels ist Umweltschutz wichtiger denn je. Um mediale Aufmerksamkeit für die Vielfalt seines nachhaltigen Portfolios zu generieren, hat sich das Österreichische Umweltzeichen dazu entschieden, die Wiener PR-Agentur Himmelhoch ins Boot zu holen.

Um Konsument*innen den Durchblick in einem unübersichtlichen Produkt-Dschungel an grünen Angeboten zu erleichtern, führte das Umweltministerium im Jahr 1990 das Österreichische Umweltzeichen ein. Dieses wird heute, 30 Jahre später, nicht mehr nur für Produkte, sondern auch für Tourismusbetriebe, im Bildungssektor und für Green Meetings und Events vergeben. Damit die österreichische Marktlandschaft noch grüner wird, setzt das Umweltzeichen auf die PR-Expertise der 47-köpfigen Agentur Himmelhoch rund um Geschäftsführerin Eva Mandl. Das vielseitige Team ist für die strategische Kommunikationsberatung zuständig und setzt klassische sowie kreative PR-Maßnahmen für das Gütesiegel um.

Garantiert nachhaltig einkaufen

„Das Österreichische Umweltzeichen ist nach wie vor das einzige, umfassend staatlich geprüfte Umweltsiegel in Österreich. Mit der Verwendung von umweltfreundlichen Alternativen kann jeder Einzelne einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Da dem Himmelhoch-Team und mir unsere Umwelt am Herzen liegt und ich die Vision des Umweltzeichens teile, freut es mich umso mehr, das grüne Portfolio zu kommunizieren und das Gütesiegel bekannter zu machen“, zeigt sich Agenturchefin Eva Mandl begeistert. Himmelhoch wurde mit der Nachhaltigkeitskommunikation des Österreichischen Umweltzeichens betraut.

Grüne Lösungen aufzeigen

Andreas Tschulik, Leiter der Abteilung Betrieblicher Umweltschutz im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK), freut sich, Österreichs mitarbeiter*innenstärkste Agentur zur Seite zu haben und ergänzt: „Das 30-jährige Jubiläum des Umweltzeichens steht heuer im Fokus und ist daher auch in der Kommunikation ein Schwerpunkt. Mit dem Umweltzeichen konnten wir Märkte bereits nachhaltig verändern. Dennoch gibt es im Bereich des Umweltschutzes noch viel zu tun – daher möchten wir gemeinsam mit Himmelhoch den Anteil an umweltfreundlichen Alternativen in Österreich steigern und zeigen, dass man nachhaltig einkaufen kann und es bereits viele grüne Lösungen zur Auswahl gibt.“

Über Himmelhoch

Himmelhoch Text, PR & Event ist eine eigentümergeführte Wiener PR-Agentur. Unter der Leitung von Expertin Mag. Eva Mandl arbeiten im 4. Gemeindebezirk 47 Kommunikations- und Eventspezialist*innen für namhafte nationale und internationale Kund*innen. Mit Professionalität, Kreativität und Herzblut begeistern sie Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Werbung, Bau, Immobilien, Industrie, Gesundheit, Wellness, Lifestyle, Touristik, Kunst, Finanzen, Handel und Bildung. 2020 erreichte die Agentur bei den xpert.awards den 1. Platz in der Kategorie PR, den 1. Platz in der Kategorie Promotion und den 2. Platz in der Kategorie Live Marketing. Zudem ist Himmelhoch als einzige PR-Agentur Österreichs ISO 9001 zertifiziert. www.himmelhoch.at / www.facebook.com/HimmelhochPR

Das Österreichische Umweltzeichen:

Seit 30 Jahren eine verlässliche Orientierungshilfe im Umwelt- und Klimaschutz

Für die Österreicherinnen und Österreicher bedeutet das Österreichische Umweltzeichen eine Garantie für umweltfreundliche Produkte und trägt zum leichteren umweltfreundlichen Einkauf bei. Produkte und Dienstleistungen, die diese Auszeichnung erhalten, erfüllen strenge Umweltkriterien, die durch ein unabhängiges Gesamtgutachten nachgewiesen werden müssen.

Insgesamt gibt es bereits 1.100 Lizenznehmer aus den verschiedensten Branchen, die die dynamische Entwicklung und hohe Akzeptanz des Öko-Siegels unterstreichen.

Im Tourismussektor steht das Österreichische Umweltzeichen für konsequente nachhaltige Betriebsführung in ausgezeichneten Hotels, Gastronomiebetrieben, Campingplätzen und Schutzhütten sowie bei den verschiedensten Veranstaltungen, die als Green Meeting oder Green Event organisiert werden. Ausgezeichnete Schulen, Kindergärten und Bildungseinrichtungen stehen für eine neue Qualität in der Bildungsarbeit. Ihnen allen ist Klimaschutz und gelebte Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen. www.umweltzeichen.at