Alpha Awards Grand Prix zeichnet iab austria erneut aus

iab webAD 2019 siegt in der Kategorie „Bester Award eines Vereins bzw. Verbands“ beim „Award für Awards“.

Nachdem der wichtigste Award der Digitalwirtschaft bei der Premiere des Alpha Awards Grand Prix im Vorjahr bereits als Sieger in der Kategorie „Unternehmen“ hervorging, punktet der iab webAD 2019 bei der diesjährigen Verleihung in der Kategorie „Bester Award eines Vereins bzw. Verbands“. Bei der 17. Auflage verzeichnete der iab webAD mit 342 Arbeiten einen neuen Einreichrekord. 85 Digitalkampagnen wurden ausgezeichnet, elf davon mit Gold. Bereits zum zweiten Mal wurde der Award mit einem neuen Konzept in der Wiener Marx Halle verliehen. Für den iab webAD 2019 zeichneten André Eckert (AutoScout24) als amtierender iab-austria-Präsident und Stephan Kreissler (Digitalisten) als Geschäftsführer verantwortlich. Heuer wird der Award am 26. November 2020 pandemiebedingt im Rahmen eines Webcasts verliehen werden.



„André Eckert und Stephan Kreissler haben den iab webAD auf neue Beine gestellt und radikal neu gedacht. Die wiederholte Auszeichnung mit dem Alpha Awards Grand Prix zeigt, dass dem iab austria ein großer Wurf gelungen ist. Heuer wird der Award in seinem natürlichen Habitat online verliehen werden. Wir alle freuen uns schon wieder auf die Zeit, wenn wir mit der ganzen Branche auf digitale Exzellenz bei einem Live-Event anstoßen können“, meint iab-austria-Geschäftsführerin Ursula Gastinger.



Der Alpha Awards Grand Prix wird an Bewerbe mit strategischer Zielsetzung und hoher Aktivierung verliehen. Der Award wurde heuer in acht Kategorien an Wettbewerbe aus dem deutschen Sprachraum verliehen. Die Jury bewertete die eingereichten Projekte nach einem vorgegebenen System, basierend auf strategischem Ziel, Alleinstellungsmerkmal, Story, Nutzen für das Awardumfeld, Verwaltung sowie Anpassung an Covid-19. Drei von acht Auszeichnungen gingen bei der zweiten Auflage des Alpha Awards Grand Prix an Initiativen der Kommunikations- und Medienindustrie.

„Wettbewerbe fördern Menschen in ihrer Weiterentwicklung, motivieren sie zu Bestleistungen und inspirieren sie, ihr gesamtes Potenzial zu entfalten. Wir wollen all jene fördern, die mit kreativen Mitteln andere dazu motivieren, die eigene Individualität zu entdecken und zum Ausdruck zu bringen“, bekräftigt Stefan Böck, CEO von Alpha Awards.

Sehen Sie hier das Video

Über Alpha Awards

Dabei sein ist alles. Ob bei den Olympischen Spielen oder beim Branchen-Award. Wettbewerbe fördern uns in unserer Weiterentwicklung, motivieren uns zu Bestleistungen und unterstützen uns, über uns hinauszuwachsen. Jeder, der an einem Wettbewerb teilnimmt, will gewinnen. Aber auch jeder, der einen Award veranstaltet, will gewinnen. Deshalb entwickelt Alpha Awards Lösungen, mit denen Veranstalter aus Menschen Gewinner machen und dabei selbst gewinnen. Mit der cloudbasierten Software vereinfacht das Unternehmen die Abwicklung von Wettbewerben und minimiert den administrativen Aufwand für alle Beteiligten. Im Laufe der Jahre durfte die Wiener Firma hunderte nationale und internationale Wettbewerbe unterschiedlichster Ausrichtung und Größe erfolgreich abwickeln. Zusätzlich zu der Award-Management-Software bietet Alpha Awards Beratungsleistungen an, um bestehende Awards zu optimieren oder einen neuen Wettbewerb zu entwickeln. Weitere Informationen auf alpha-awards.com

Über das interactive advertising bureau austria (iab austria)

In der Österreich-Sektion des interactive advertising bureau haben sich über 200 führende Unternehmen der digitalen Wirtschaft organisiert. Sie setzen Maßstäbe für die digitale Kommunikation, unterstützen die werbetreibenden Unternehmen mit Expertise, sorgen für Transparenz und fördern den Nachwuchs. Durch die Vielfalt der Mitglieder aus allen Bereichen der Digitalwirtschaft, ist der ganzheitliche Blick auf die für die Branche relevanten Themen gewährleistet. Das iab austria ist in ständigem Austausch mit Politik, Öffentlichkeit und anderen Interessensgruppen. Weitere Informationen auf iab-austria.at