Cannes Lions Insider Tipps: LIONS lädt zu Live-Briefings

Ab 24. November 2020 bietet LIONS vier Online-Live-Briefings für Award-Einreicher an. Sie liefern wertvolle Informationen zum Einreichprozess und den Neuerungen bei den Awards.

Seit kurzem können Österreichs Kreative ihre Arbeiten aus den Jahren 2020 und 2021 zum wichtigsten internationalen renommiertesten Kreativpreis einreichen. Um Einreichungen einen Startvorteil beim Rennen um einen Cannes-Löwen zu geben, lädt LIONS interessierte Agenturen und Kreative ein, an den vier Online-Briefings teilzunehmen.

„Lions hat vier kompakte Briefings entwickelt, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Inputs geben. Nur wer richtig einreicht, ist seinem Cannes-Lions-Award einen Schritt näher. Einblicke in Best-Practice-Cases und Insights von ehemaligen Jurorinnen und Juroren sowie Siegerinnen und Siegern können zur nötigen ‚Würze‘ für die eigene Einreichung inspirieren“, so ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm.

Die Termine im Überblick

„The Business Case for Creativity”: Dienstag, 24. November 2020, 9:30 Uhr und 18:00 Uhr (CET)

„How to Enter the Cannes Lions Awards”: Donnerstag, 26. November, 9:30 Uhr und 18:00 Uhr (CET)

„What’s New for 2020/2021?”: Dienstag, 1. Dezember, 9:30 Uhr und 18:00 Uhr (CET)

„How to Craft your Entry”: Donnerstag, 3. Dezember, 9:30 Uhr und 18:00 Uhr (CET)

Die Teilnahme an den Online-Live-Briefings ist kostenlos aber limitiert und bedarf einer Voranmeldung auf https://content.ascential.com/live-briefings.

Über Cannes Lions International Festival of Creativity

Cannes Lions International Festival of Creativity ist das weltweit führende Festival für kreative Kommunikation. Das 1954 gegründete Event findet jedes Jahr im Juni in Cannes, Frankreich, statt. Als wichtigster Meetingpoint für Kreative aus nahezu 100 Ländern bietet das fünftägige Festival inspirierende Workshops, Masterclasses und Networking-Events und endet mit der Award-Verleihung. Die begehrte Löwentrophäe ist ein globaler Maßstab für kreative Exzellenz und wird in 28 Kategorien vergeben. Das Cannes Lions International Festival of Creativity wird ebenso wie das eurobest Festival of European Creativity, das Dubai Lynx Festival und das Spikes Asia Festival of Creativity von Ascential Events veranstaltet. In Österreich ist die ORF-Enterprise bereits seit 1996 die offizielle Repräsentanz des Cannes Lions International Festival of Creativity. Weitere Informationen auf http://www.canneslions.com.

Über die ORF-Enterprise

Als Vermarktungstochter des ORF zeichnet die ORF-Enterprise exklusiv für die Vermarktung sämtlicher überregionaler Medienangebote des führenden österreichischen Medienkonzerns verantwortlich. Das Portfolio umfasst unter anderem vier Fernsehsender (ORF 1, ORF 2, ORF III Kultur und Information, ORF SPORT +), drei nationale Radiosender (Ö1, Hitradio Ö3, radio FM4), das Printmagazin ORF nachlese, das gesamte Digital-Angebot auf ORF.at, die ORF-TVthek und ORF-Radiothek sowie den ORF TELETEXT. Im Geschäftsbereich Content Sales International und Licensing sowie Medienkooperationen werden Content und Marken des ORF weltweit lizenziert. Die ORF-Enterprise betreibt auch den ORF-Enterprise Musikverlag sowie ein eigenes Plattenlabel. Das Unternehmen ist die nationale Repräsentanz führender internationaler Kreativfestivals wie Cannes Lions International Festival of Creativity und Veranstalter nationaler Werbepreise wie ORF-TOP SPOT, ORF-WERBEHAHN und ORF-ONWARD. Die Geschäftsführung setzt sich aus Oliver Böhm (CEO, Werbevermarktung) und Beatrice Cox-Riesenfelder (CFO, Finanzen und Administration, Musik- und Contentverwertung) zusammen. Die ORF-Enterprise ist eine 100-prozentige Tochter des ORF-Medienkonzerns. Weitere Informationen auf https://enterprise.ORF.at, https://contentsales.ORF.at und https://musikverlag.ORF.at.