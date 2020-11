Grafikdesigntrends 2021 – der Mensch im Mittelpunkt

Jedes neue Jahr bietet die Möglichkeit, wieder bei Null anzufangen. Hinsichtlich der Grafikdesign-Trends 2021 könnte das frischen Wind bedeuten. Ging es bei den Trends des letzten Jahres in erster Linie um Verheißungen eines neuen Jahrzehnts, in dem Sci-Fi und futuristische Technologien mutmaßlich eine große Rolle spielten, stehen nun die Menschen an erster Stelle. Die internationale Kreativ-Plattform 99designs hat ihre globale Grafikdesigner-Community zu den neuen Trends 2021 befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Es geht um Stile, die das Hier und Jetzt abbilden.

Abstrakte psychedelische Kunst: Psychedelische Kunst hat ihren Ursprung in der Musik und Kunstszene der 60er Jahre. Man assoziiert sie mit Halluzinogenen und kreativem Experimentieren vor dem Hintergrund sozialer Umbrüche. Kurz gesagt, geht es um die Öffnung des Geistes. Und das scheint zur heutigen Zeit zu passen: Die chaotische Bildsprache der psychedelischen Kunst fördert Freiheit und das Gefühl, dass Designer nicht länger an traditionelle Zwänge gebunden sind oder sich daran binden lassen. 2021 erwarten uns Designs mit einem Eigenleben, sowohl was ihre explosiven Arrangements als auch ihre Komplexität betrifft.







Symbol Revival: Historisch betrachtet, geht es bei Symbolen seit jeher um Allgemeingültigkeit. Sei es in Form von Warnungen oder darum, ein Anliegen mit einem gemeinsamen Symbol zu kennzeichnen. Die Kraft klassischer Symbole liegt darin, Sprache zu überwinden. Designer werden diese Kraft nutzen, um ambitionierte Symbole von Widerstandskraft, Wachstum und Empowerment zu kreieren. Dafür arbeiten sie bekannte Machtsymbole ein, wie zum Beispiel Göttinnen, Sterne und stoische Löwen. Allerdings werden sie den klassischen Motiven einen modernen Anstrich verleihen.







Retro Futurismus: Dieser Stil zeigt auf spektakuläre Art und Weise, wo die Sci-Fi-Träume der Vergangenheit falsch lagen. Man glaubte, dass wir mittlerweile fliegende Autos, Strahlenkanonen und Roboter-Hausangestellte haben würden – stattdessen haben wir Saugroboter. Aufgrund seiner Vorstellungskraft und seines überraschenden Optimismus hat sich Retro Futurismus als visueller Stil durchgesetzt. Stilistisch findet dieser Optimismus Ausdruck durch leuchtende Farben, Computer-inspirierte Typografie und Rundungen – von Astronautenhelmen bis hin zu Bögen und Kuppeln. Statt uns in eine idealisierte Vergangenheit zurückzuführen, verspricht der neue Retro Futurismus, uns in die gute alte Zeit der Zukunft zu katapultieren.







Nahtloser Surrealismus: „Surrealismus“ ist einer dieser Kunstbegriffe, den die Menschen mit dem Unerklärlichen assoziieren. Bilder, die absichtlich unsinnig sind. Was die Menschen oft vergessen, ist, dass in dem Begriff auch das Wort „Realismus“ steckt. Das Reale wird mit dem Surrealen verflochten und in keinem Jahr war das besser zu spüren als 2020, als die schlechte Fiktion einer Pandemie zu unserem Alltag wurde. Grafikdesigner drücken diese Angst mithilfe surrealistischer Collagen aus, bei denen Bilder, die für sich genommen normal wären, aber befremdlich werden, wenn man sie miteinander kombiniert. Die Illusion ist nahtlos und macht es schwer, die Bilder voneinander zu trennen.







Authentische Darstellung: Zuletzt haben bereits immer mehr Designer auf authentische und diverse Menschen statt auf Models in Illustrationen gesetzt. 2021 wird es nicht mehr nur um Inklusion gehen, sondern darum, diese Menschen zu zelebrieren. Im Rahmen der Black-Lives-Matter-Proteste haben Designer, schwarze Frauen und Männer in starken und inspirierenden Situationen und Posen abgebildet. Wenn Design eine Sache vermeiden sollte, dann ist es Gleichheit. Das Hervorheben verschiedener Kulturen, Hautfarben, Alter und Identitäten bietet die Gelegenheit, Designs zu kreieren, die – wie die Menschen – einzigartig und vielseitig sind.







Freche Charaktere: Gutes Design kann eine Geschichte erzählen. Großartiges Design macht die Geschichte unvergesslich. 2021 werden Designer auf abstrakte Bilder zugunsten skurriler Charaktere verzichten. Je mehr Persönlichkeit diese Charaktere verkörpern, umso einprägsamer sind sie. Concept Art ist die Grundlage dieses Trends und bietet nicht nur Charakterposen, sondern auch Persönlichkeit in Form einer handgezeichneten Herangehensweise. Das ist der Grund, weshalb diese Stile von detaillierten Kreuzschraffuren bis hin zu den vereinfachten Formen, Linien und Farben moderner Cartoons reichen können. Die Konzepte selbst signalisieren in den kommenden Monaten die Rückkehr des Humors und der Verrücktheit.







Comics und Pop Art: Die Designstile der Vergangenheit sterben nie wirklich. Dieses Jahr lassen Designer die körnigen Farben, die starke Einfärbung und Lautmalerei alter Comics wiederauferstehen. Entstanden in einer Zeit der einfachen Drucktechnik, wurden in Comics häufig Halbtöne oder Dot Shading verwendet, um Farben darzustellen. Heutzutage kann dieser Ansatz mithilfe körniger Textur und Tiefe modernen, minimalistischen Trends wie Flat Design neues Leben einhauchen. Gleichermaßen können Webdesigner mit geneigten Bildern und verdrehten Formen ein Gefühl von Drama und Bewegung erzeugen.







Die schönen Künste: Es wurde schon immer ein Unterschied zwischen Kunst und Design gemacht, aber 2021 kümmert sich wenig um traditionelle Grenzen. Malerei verleiht Designs Oberflächenvariation und Tiefe. Sie sehen so real aus, als könnte man sie berühren. Deshalb passt der Trend auch so gut zu physischen Produkten. Da Kunst mit Kultur und Klasse assoziiert wird, ist sie nützlich für Produkte, die eine altweltliche Eleganz vermitteln wollen – wie zum Beispiel Weinetiketten und Kosmetik-Verpackungen. Außerdem ermöglicht Malerei sattere Farbtöne als solche, die am Computer kreiert werden, sodass die Designs eine gewisse Ernsthaftigkeit erhalten. Sie laden den Betrachter dazu ein, sich einen Moment Zeit zu nehmen und zu reflektieren.







Elemente der Natur: Viele Menschen verbringen dieses Jahr viel Zeit drinnen. Daher ist es keine Überraschung, dass sich die Außenwelt in den Grafikdesigns wiederfinden wird. Ob sich dieser Trend in Form von blättrigen Mustern, erdigen Farbschemata oder Illustrationen atemberaubender Ausblicke manifestiert – Grafikdesign wird grün werden. Naturbilder sollen Gelassenheit, Erneuerung und Wachstum vermitteln. Alles Dinge, die wir freudig erwarten.







Farbunschärfe: Farbverläufe und Farbübergänge sind bereits seit einigen Jahren angesagt. Neu ist, dass Designer mit noch verschwommeneren und verlaufeneren Hintergründen einen Schritt weiter gehen. Fügt man noch einen Rauschfilter hinzu, meistern diese Designs den schmalen Grat zwischen Vergänglichkeit und Realität. Der Vorteil dieses Trends ist, dass er es vordergründigen Elementen wie kräftiger Typografie oder atmosphärischen Bildern ermöglicht, vor einem beinahe unmerklichen Hintergrund aufzufallen. Dieser Trend ist eine Stimmung und wir gehen davon aus, ihn häufiger bei Designs mit einer düsteren Seite anzutreffen.



Designs mit sozialem Bewusstsein: 2020 war das Jahr, in dem die Welt verstand, wie sehr sie sich verändern muss. Vom Gesundheitswesen und Umweltbewusstsein über Black Lives Matter bis hin zur Pandemievorsorge wurde offensichtlich, wie viele Herausforderungen uns bevorstehen. Die gute Nachricht ist, dass dieser Konflikt möglicherweise gerade an einem Wendepunkt steht, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Vor diesem Hintergrund stellen sich Designer auf der ganzen Welt der Herausforderung, ihre Talente für die Verbesserung ihrer Community einzusetzen. Wir haben das mit dem Aufkommen kreativen Handletterings gesehen, das Einigkeit, Verantwortlichkeit und Rat vermittelt und als Protestkunst daherkommt. Es zeigt sich in Illustrationen, die das Tragen von Masken personalisieren. Sei es durch gemeinnützige Arbeit oder persönliche Designprojekte, 2021 wird ein Jahr, in dem Design sich einmischt.









Als Beginn eines neuen Jahrzehnts mag sich 2020 als Enttäuschung entpuppt haben. Die Grafikdesigner sind gewillt, das Ruder auf ihre ganz eigene Weise rumzureißen. Aus der Tragödie erwachsen freche Charaktere. Aus der Selbstisolation bringen Designer uns die Natur näher. Und aus der Unübersichtlichkeit heraus geben sie uns Symbole der Meinungsfreiheit.

