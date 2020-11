iab austria: Erfolg für länderübergreifende Digitalausbildung

iab austria zieht erfreuliche Bilanz: Rekordteilnehmerzahlen bei Ausbildungsangeboten im Ausnahmejahr. Multinationaler „Digital Marketing – Grundkurs DACH“ feiert einjähriges Bestehen. Hybride Kursmodelle als Erfolgsmodell.

Der Digitalisierungsschub durch Covid-19 wirkt sich auch auf den Wunsch nach Schärfung der persönlichen Skills aus. Mit seinem diesjährigen Aus- und Weiterbildungsschwerpunkt hat das interactive advertising bureau austria (iab austria) die Nase im Wind: Rekordzahlen bei den Kursteilnehmern zeugen von der Relevanz von profundem Wissen im Digitalmarketing. In einer gemeinsamen Bilanz des iab austria mit seinen Schwesterorganisationen BVDW in Deutschland und IAB Switzerland in der Schweiz zeigen sich dabei leichte Unterschiede im Nutzerverhalten. Im Ländervergleich setzt das iab austria eine Benchmark. Besonders punkten konnte die größte Interessenvertretung der Digitalwirtschaft in Österreich mit den neu geschaffenen Hybrid-Kursen, die Präsenz- und Online-Bausteine in eine perfekte Symbiose setzen, sowie durch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Tirol.

„Mit den hybriden Ausbildungsprogrammen trifft das iab austria den Nerv der Zeit. Die durchwegs ausgebuchten Kurse zeugen vom hohen Bedarf an professioneller Weiterbildung. Sie stehen aber auch für die Exzellenz unserer Referentinnen und Referenten und die profunde Wissensvermittlung“, zeigt sich Kathrin Hirczy (IPG Mediabrands), Leiterin der Arbeitsgruppe Ausbildung im iab austria, hocherfreut.

Nach den durchschlagenden Erfolgen, die aus der Kooperation mit der Wirtschaftskammer Tirol verzeichnet werden konnten, werden die Weiterbildungsprogramme des iab austria künftig verstärkt in den Bundesländern angeboten werden. Zudem wird die technische Aufbereitung der digitalen Kurse kontinuierlich optimiert.

Hybrides Weiterbildungsangebot am Vormarsch

Der Trend geht auch in Deutschland zur Mischung aus Präsenz- und Digitalseminaren. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) setzt für seine Ausbildungsprogramme ab dem kommenden Jahr verstärkt auf Kooperationen.

In der Schweiz konnte das bewährte IAB Academy Programm trotz Lockdown weitergeführt werden. Die spontane Umstellung auf Online-Schulungen wurde von Dozierenden und Teilnehmenden gleichermaßen gut angenommen und das DACH-Diplom für die Kursteilnehmer zu einem echten Mehrwert. Großer Beliebtheit erfreute sich in diesem Jahr der Digital Marketing Crashkurs für Führungskräfte des IAB Switzerland. Als Ausblick für das nächste Jahr hofft man in der Schweiz, wieder vermehrt Präsenzkurse oder ein Hybridmodell anbieten zu können. Zum einen, um dem Wunsch nach höherer Flexibilität der Teilnehmer nachzukommen und die Kurse auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen; für Präsenzunterricht spricht hingegen die Möglichkeit des Netzwerkens, die für die Teilnehmenden eine wichtige Rolle spielt.

Informationen zum Aus- und Weiterbildungsprogramm des iab austria sind online auf https://www.iab-austria.at erhältlich.

