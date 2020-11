MedienManagerKompakt KW45/20

Medienmanagement als Pflichtübung

Welterschöpfungstag: 22. August 2020

Die Corona-Pandemie verändert unser Leben, nimmt Einfluss auf die Umwelt und verzögert weltweite Ressourcenvernichtung. Erstmals seit 50 Jahren wird im Jahr 2020 der der „Earth Overshoot Day“ zu Deutsch „Welterschöpfungstag“ an einem späteren Tag ausgerufen. Dieser Stichtag wird in einer jährlichen Kampagne der Organisation Global Footprint Network als der Tag des laufenden Jahres, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen das Angebot und die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen in diesem Jahr übersteigt, festgelegt.