MedienManagerKompakt KW47/20

Bundesländerinnen-Magazine vergrößern Verkaufsteam in Wien

Samira Kurz und Simone Rach neu im nationalen Verkauf von Österreichs reichweitenstärkster Lifestyle-Magazingruppe.

Der nationale Magazin-Verbund der Bundesländerinnen (Tirolerin, Oberösterreicherin, Steirerin, Kärntner Monat, Burgenländerin, Niederösterreicherin, Look! wienlive und Look! Salzburg, Vorarlbergerin in Kooperation) trotzt der Krise und stockte bereits vor einigen Wochen das nationale Verkaufsteam in Wien von zwei auf vier Mitarbeiterinnen auf.

So sorgen seit 1. Oktober Samira Kurz und Simone Rach für neuen Schwung in der Bundeshauptstadt. Gemeinsam mit der langjährigen Mitarbeiterin Sabine Gallei, die zum Vice Sales Director aufstieg, wollen Kurz und Rach die Stärken der Bundesländerinnen noch mehr in den Fokus rücken.