MedienManagerKompakt KW48/20

Auto-Gigant Frankreich beim Radioplayer

Radioplayer Worldwide, die internationale Plattform für private und öffentlich-rechtliche Radiostationen startet in drei neuen Ländern, darunter das Autoindustrie-Kraftpaket Frankreich. Durch die neuen Partnerschaften mit Rundfunkveranstaltern in Frankreich, Schweden und den Niederlanden beträgt die Gesamtzahl der Radioplayer-Länder 14. In Österreich ist der Radioplayer ein Zusammenschluss nahezu aller privater Radiostationen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Österreich als einzigem Land nicht mit dabei.

Frankreich ist ein wichtiger Automobilmarkt, auf den 14% des gesamten europäischen Autoverkaufs entfallen. Mehr als ein Viertel der europäischen Automobilproduktion stammt von zwei großen französischen Unternehmen – Renault und PSA (Peugeot / Citroen). Die Zusammenarbeit „Radioplayer France“ wird sich den neuen und bestehenden Sendern von Radioplayer anschließen und sicherstellen, dass der internationale Radiosektor mit einer Stimme mit allen Automobilherstellern sprechen kann, um Radio in den Dashboards der Zukunft stark zu halten.