Warum Content Marketing unbedingt professionell angegangen werden sollte

Die Content Marketing Basis Studie unterstützt Sie bei wichtigen Entscheidungen



In unserem heutigen Gespräch mit Martin Distl, erzählt er über die aktuellen Entwicklungen zum Thema Content Marketing und motiviert uns dazu, die im Juni des heurigen Jahres veröffentlichte Content Marketing Basis Studie 2020 zu studieren.

Darüber hinaus erklärt er, warum das Thema Content Marketing unbedingt professionell und durchaus mit externer Beratung angegangen werden sollte.

„Soll Content Marketing eher Intern oder Extern organisiert werden?“

Wenn Sie die Antwort von Martin Distl auf die Frage in welchen Fällen das Thema Content Marketing eher Intern oder Extern organisiert sein sollte interessiert, dann sehen Sie sich die Langfassung zu diesem Interview an.

Wir wünschen Ihnen dabei viele interessante Erkenntnisse!

Kurzfassung Dauer 9:06 Minuten

Content Marketing und die dazugehörende Content Marketing Basis Studie

Langfassung Dauer 31:47 Minuten

Content Marketing und die dazugehörende Content Marketing Basis Studie

Über Martin Distl:

Der Niederösterreicher Martin Distl studierte Internationale Betriebswirtschaft an der Universität Wien und der University of California at Los Angeles/USA (UCLA). Auf seiner Reise konnte er unzählige Erfolge verzeichnen. Seit Juni 2016 ist er im Vorstand des Content Marketing Forums (CMF), des größten Verbands Europas. Anfang 2019 wurde er von der GroupM Österreich betraut die Leitung und den Aufbau der Content Agentur [m]STUDIO zu übernehmen.

Content Marketing Forum:

Das CMF ist die Interessengemeinschaft der führenden medialen Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Als Branchenverband vertritt das CMF eine Mediensparte, die pro Jahr mehr als neun Milliarden Euro umsetzt. Mitglieder des Verbandes sind Agenturen, Dienstleister, Technologieanbieter und Unternehmen, die wegweisende Content-Strategien entwerfen, umsetzen und dabei wirksame Inhalte für alle Mediengattungen einschließlich Print, Video, Mobile und Online produzieren und distribuieren.

Hier ein Auszug der Content Marketing Basisstudie

Die gesamte Studie können Sie hier bestellen.