Bronze, Silber und Gold beim WebAd 2020 für MediaMarkt und dentsu

Die Zusammenarbeit zwischen MediaMarkt und den dentsu-Agenturen iProspect und vizeum wurde in diesem Jahr beim iab WebAd am 24.11.2020 ganz besonders fulminant zelebriert, denn gleich 3 Preise gingen an dieses Trio der Extraklasse!

Mit Gold und Bronze wurden die besten ROI-Performance Kampagnen für MediaMarkt Paid Search Automation und Shopping for Business Objectives geehrt. Silber gab es in der Kategorie Beste Data-Driven Kampagne für Paid Search Automation. Die preisgekrönten Projekte haben das Ziel, die Googlesuche maximal nach Wirtschaftlichkeitskriterien zu automatisieren und so maßgeblich den Erfolg von MediaMarkt – Österreichs größtem Technik-OnlineShop und Retailer – direkt zu beeinflussen.



Der WebAd als wichtigster Award der österreichischen Digitalwirtschaft würdigt seit 2003 jährlich herausragende österreichische Onlinewerbemaßnahmen. Die Preise werden in mehreren Kategorien vergeben, die durch den Einsatz besonders kreativer und innovativer Umsetzungen herausragende Leistungen und überdurchschnittliche Geschäftsergebnisse erzielen konnten.



Herbert Pratter (MD vizeum) und Sebastian Rosinus (MD iProspect) sehen die Gewinne als Auszeichnung für die gute Zusammenarbeit, seit 2012. Bei all unseren Projekten steht der Kunde im Zentrum, dessen Anforderungen in hoch kollaborativer Weise über alle Abteilungen hinweg erfüllt werden und sich einzig und allein an dessen Bedürfnissen orientieren. So verbinden wir die Expertise von iProspect mit der strategischen Kompetenz von Vizeum. Wir sind unfassbar stolz auf das Team.

Andreas Höglinger, Marketing Director von MediaMarkt, ergänzt: „Automatisierung ist unsere große Leidenschaft und es macht wirklich Spaß, mit so einem dynamischen Team gleich in drei Kategorien mit unseren innovativen datengetriebenen Always-On-Projekten ausgezeichnet zu werden. Ganz besonders stolz sind wir auf unseren ausgeklügelten Omnichannel-optimierten Search Algorithmus, der mittlerweile auch bei Google als globaler Referenzcase geführt wird und nun auch von der webAd Jury mit glitzerndem GOLD geschmückt wurde.“

Dentsu Austria bündelt mit Amplifi, Carat, dentsu X, iProspect, Isobar und Vizeum landesweit führende Agenturmarken. Die rund 200 Experten unterstützen ihre Kunden die Beziehungen zu ihren Konsumenten auszubauen und einen nachhaltigen Fortschritt für ihr Unternehmen zu erzielen. Mit exzellenten Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Media, CXM und Creative ist dentsu international in über 145 Märkten weltweit mit mehr als 66.000 engagierten Spezialisten tätig.