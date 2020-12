Dentsu Austria punktet mit sieben Auszeichnungen beim WebAd 2020

Zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze beim wichtigsten Preis der Digitalwirtschaft für die Agenturen der dentsu austria



Der iab WebAd 2020 als wichtigster Award der österreichischen Digitalwirtschaft, der seit 2003 jährlich herausragende österreichische Onlinewerbemaßnahmen würdigt, war für die dentsu austria ein voller Erfolg!

Die Preise an die dentsu-Agenturen dentsu X, iProspect und vizeum wurden in mehreren Kategorien vergeben, die durch den Einsatz besonders kreativer und innovativer Umsetzungen herausragende Leistungen und überdurchschnittliche Geschäftsergebnisse erzielen konnten.

Die beiden Goldmedaillen konnten vizeum & iProspect zum einen für ihre kollaborative Arbeit mit dem Kunden Mediamarkt in der Kategorie „Beste ROI-Performance Kampagne“, und zum anderen auch für die Zusammenarbeit mit dem Verbund in der Kategorie „Beste B2B Kampagne“ erzielen.

Silbermedaillen regnete es zum einen in der Kategorie „Beste Digitale Kampagne“ für die Zusammenarbeit von iProspect und vizeum für den Kunden tesa. Die „Beste internationale Kampagne“ setzten dentsu X gemeinsam mit dem Kunden Wien Tourismus um, und in der Kategorie „Beste Data-Driven Kampagne“ freuen sich die Agenturen iProspect und vizeum mit dem Kunden MediaMarkt.

Über Bronze freuen sich wiederum vizeum & iProspect mit MediaMarkt in der Kategorie „Beste ROI-Performance Kampagne“. In der Kategorie „Beste digitale Kampagne“ wurde die vizeum gemeinsam mit Österreich Werbung auf den 3. Platz gerankt.

Andreas Weiss, CEO der dentsu Austria, freut sich sehr über diese Auszeichnungen: „Gerade heuer ist es besonders wichtig, dem Markt zu beweisen, wozu Digitalmarketing im Stande ist. In diesem Zuge gleich 2 der insgesamt 13 goldenen WebAds abzuräumen und dazu 5 weitere Medaillen zu gewinnen, ist eine ganz besondere Ehre und erfüllt mich mit Stolz. Diese Erfolge bestätigen, dass bei all unseren Projekten der Kunde und dessen Wünsche im Zentrum stehen und grenzenlose Zusammenarbeit für unsere Teams und Kunden fokussiert werden. Es verdeutlicht, dass starker Zusammenhalt untereinander und mit den Kunden unsere besondere Stärke sind, und wir somit maßgeblich deren Erfolg beeinflussen.“



Dentsu Austria bündelt mit Amplifi, Carat, dentsu X, iProspect, Isobar und vizeum landesweit führende Agenturmarken. Die rund 200 Experten unterstützen ihre Kunden die Beziehungen zu ihren Konsumenten auszubauen und einen nachhaltigen Fortschritt für ihr Unternehmen zu erzielen. Mit exzellenten Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Media, CXM und Creative ist dentsu international in über 145 Märkten weltweit mit mehr als 66.000 engagierten Spezialisten tätig.