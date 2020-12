Digitale Exzellenz: iab austria feiert Preisträger mit Awardshow-Video

„Twice the Nice 2.0“-Kampagne von Erste Bank und Sparkasse räumt als „Best in Show“ Platin beim iab webAD 2020 ab. 13 Gold-Auszeichnungen beim wichtigsten Award der Digitalwirtschaft. Cosma Handl und Sabrina Riedmair sind Nachwuchstalente des Jahres.

Pandemiebedingt werden die Gewinner des iab webAD am Donnerstagabend dort vorgestellt, wo die Arbeit der Preisträger für Aufmerksamkeit und Erfolge sorgt: im Internet. Der wichtigste Preis der Digitalwirtschaft wird im Ausnahmejahr online als Webcast gefeiert, in dem die Siegerarbeiten ihren verdienten Platz erhalten. Die ausgezeichneten Agenturen erhielten schon im Vorfeld Partypakete mit prall gefüllten Goodie-Piñatas von der Österreichischen Post zugestellt, um ihren Siegermoment mit der heimischen Digitalcommunity zu teilen.

„2020 war alles anders. Nicht nur, dass sich Unternehmen auf die schwierige Situation durch Covid-19 einstellen mussten, auch im Werbebereich brauchte es Anpassungen. Ich kenne kein Unternehmen, das nicht darüber diskutiert, wie man die neue Realität in der Werbung zeigen soll. Mit der Digitalisierung können wir die großen Probleme der Menschheit lösen, die wir früher nicht lösen konnten. Digitale Werbung bringt Produkte, Ideen und Lösungen direkt zu den Kundinnen und Kunden“, betont Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck in ihrer Grußbotschaft zum iab webAD.

„Das Jahr ist voller Herausforderungen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sehr die Branche zusammenhält und neue Maßstäbe für Innovation, Kreativität und smarte Strategien hervorbringt,“ fassen iab-austria-Präsident Markus Plank (Adverserve) und Vizepräsidentin Cosima Serban zusammen und ergänzen: „Die enorm gestiegenen Digitalreichweiten sprechen eine deutliche Sprache für die Bedeutung des Digitalmarketings.“

„2020 war ein Turbo für Digitalmedien. Entsprechend großartige Kampagnen waren zu sehen. Sie setzen neue Benchmarks und geben Trends vor. Allen Widrigkeiten der Pandemie zum Trotz ist es gerade heuer besonders wichtig, dem Markt zu zeigen, wozu Digitalmarketing im Stande ist“, unterstreicht iab-austria-Geschäftsführerin Ursula Gastinger.

„Dem Ruf des iab webAD haben in diesem Jahr besonders viel kleinere Agenturen Folge geleistet. Mit großem Erfolg! Viele der diesjährigen Gold-Gewinnerinnen und -Gewinner stehen zum ersten Mal auf der Siegertreppe. Sie zeigen, dass es auf die Größe der Idee und Umsetzung ankommt, um digital zu überzeugen“, meinen die Jurypräsidenten Sabine Auer-Germann (Mindshare) und Peter Rathmayr (ad-vocacy.consulting).

13 von 188 eingereichten Arbeiten räumen Gold ab

Insgesamt 188 Arbeiten wurden zur 18. Auflage des iab webAD eingereicht, von denen es 87 auf die Shortlist schafften. 26 werden mit Bronze und Silber ausgezeichnet. 13 halten eine Gold-Statuette für digitale Exzellenz in Händen.

Als großer Sieger des diesjährigen iab webAD geht die Kampagne „Twice the Nice 2.0“ von Erste Bank und Sparkasse mit den Agenturen Jung von Matt/Donau und Wavemaker in der, von der ORF-Enterprise präsentierten, Sonderkategorie „Best in Show“ hervor. Sie wird mit dem einzigen Platin-Award der Verleihung gewürdigt.

„Bei ‚Twice the Nice 2.0‘ wurde die sonst schwer zu aktivierende junge Zielgruppe außerordentlich gut über mehrere Kanäle zur Offline-Conversion, der Kontoeröffnung, gebracht. Nicht nur optisch und inhaltlich großartig, auch das Resultat spricht für die herausragende Marketingleistung“, lautet die Jurybegründung.

„Diese Kampagne wurde komplett während des ersten Lockdowns umgesetzt und produziert. Dem gesamten Team hat das viele neue Erfahrungen, aber auch Chancen geboten. Es freut uns umso mehr, dass es wirklich gut geklappt hat und wir den Nerv der jungen Zielgruppe – und schlussendlich auch unsere Zielsetzungen – so gut erreichen konnten. Der iab webAD in Platin setzt nun das Sahnehäubchen drauf. Danke für die wirklich schöne Auszeichnung – wir freuen uns riesig!“, kommentiert Maja Kölich, Werbeleiterin von Erste Bank und Sparkasse.

Über gleich zwei Gold-Awards darf sich TUNNEL23 in den Kategorien „Best Display & Mobile Ad“ für Der Standard und „Best Website, App & eCommerce“ für den World Wildlife Fund freuen.

Der Nachwuchs ist weiblich

Die digitale Zukunftshoffnung liegt in Sabrina Riedmair (Mediabrothers) und Cosma Handl (Mindshare). Handl überzeugt die Jury mit einer Insta-Story, in der sie Arbeitsalltag, Kampagnenbeispiele und KPIs vorstellt. Riedmair gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag, gewonnene Pitches, die härtesten Social-Media-Videos für ihre Kunden und zeigt, wie sie kreative Ideen auf den digitalen Boden bringt.

„Außergewöhnliche und innovative Kampagnen brauchen tägliche Überzeugungsarbeit, um wirklich groß zu werden“, sind die Nachwuchstalente unisono überzeugt.

Kampagnen, die glänzen: Die Gold-Gewinner des iab webAD 2020

Kategorie „Best Website, App & eCommerce“ – presented by MediaMarkt

Einreicher: TUNNEL23 Auftraggeber: World Wildlife Fund Kreativagentur: TUNNEL23 Kampagne: WWF – CO2 Finprint Game

Kategorie „Beste Display & Mobile Ad“ – presented by heute.at

Einreicher: TUNNEL23 Auftraggeber: Der Standard Kreativagentur: TUNNEL23 Kampagne: derStandard Diskurs

Kategorie „Beste Video Ad“ – presented by YouTube

Einreicher: Virtue Austria Auftraggeber: Renault Österreich Kreativagentur: Virtue Austria Mediaagentur: OMD Kampagne: Directed by Twingo

Kategorie „Beste Online-to-Offline-Kampagne“ – presented by Regionalmedien Austria

Einreicher: Jung von Matt/Donau Auftraggeber: Erste Bank und Sparkasse Kreativagentur: Jung von Matt/Donau Mediaagentur: Wavemaker Kampagne: Twice the Nice 2.0

Kategorie „Beste internationale Kampagne“ – presented by Outbrain

Einreicher: WienTourismus Auftraggeber: WienTourismus Kreativagentur: Wien Nord Serviceplan Kampagne: Siri & Alexa

Kategorie „Beste Tech- & Innovation-Kampagne“

Einreicher: Österreich Werbung Auftraggeber: Österreich Werbung in Zusammenarbeit mit WienTourismus und Palais Hansen Kempinski Kreativagentur: Österreichwerbung, Raven, Finch & Speed U Up Mediaagentur: Vizeum Deutschland Kampagne: #relatedtoaustria

Kategorie „Beste Digital Extension“ – presented by Gewista

Agentur: DMB. Auftraggeber: Volkstheater Wien Kreativagentur: DMB. Mediaagentur: Media1 Kampagne: Schwere Knochen

Kategorie „Beste digitale Kampagne“ – presented by Goldbach

Einreicher: -stoff- Werbeagentur Auftraggeber: Tourismusverband Seefeld Kreativagentur: -stoff- Werbeagentur Mediaagentur: Wavemaker Kampagne: Sound of Seefeld

Kategorie „Beste ROI-Performance-Kampagne“

Einreicher: iProspect; Vizeum Austria Auftraggeber: MediaMarkt Kreativagentur: iProspect Mediaagentur: iProspect; Vizeum Austria Kampagne: Shopping for Business Objectives

Kategorie „Beste Data-Driven-Kampagne“ – presented by Österreichische Post

Einreicher: e-dialog Auftraggeber: XXXLutz Kreativagentur: e-dialog Mediaagentur: e-dialog Kampagne: Automatisierte Leadgenerierung

Kategorie „Beste Social-Media-Strategie“

Einreicher: Nespresso Österreich Auftraggeber: Nespresso Österreich Kreativagentur: Nespresso Österreich; Wiener Portraits Mediaagentur: Mindshare Kampagne: Nespresso #kaffeegemeinsam

Kategorie „Beste B2B-Kampagne“ – presented by willhaben.at

Einreicher: Vizeum Austria Auftraggeber: Verbund Energy4Business Kreativagentur: Verbund Energy4Business Mediaagentur: Vizeum Austria Kampagne: Gezieltes Contentmarketing für Groß-Photovoltaikanlagen als Beitrag zu den Klimazielen 2030

Kategorie „Beste Corporate-Responsibility-Kampagne“

Einreicher: Merlicek & Partner Auftraggeber: Ja! Natürlich Kreativagentur: Merlicek & Partner Mediaagentur: Mindshare Kampagne: Raus aus Plastik

Kategorie „Nachwuchstalent Media“

Name: Cosma Handl Agentur: Mindshare Arbeit: Hallo, ich bin’s ein Nachwuchstalent

Kategorie „Nachwuchstalent Kreation“

Name: Sabrina Riedmair Agentur: Mediabrothers

Über das interactive advertising bureau austria (iab austria)

In der Österreich-Sektion des interactive advertising bureau haben sich über 200 führende Unternehmen der digitalen Wirtschaft organisiert. Sie setzen Maßstäbe für die digitale Kommunikation, unterstützen die werbetreibenden Unternehmen mit Expertise, sorgen für Transparenz und fördern den Nachwuchs. Durch die Vielfalt der Mitglieder aus allen Bereichen der Digitalwirtschaft, ist der ganzheitliche Blick auf die für die Branche relevanten Themen gewährleistet. Das iab austria ist in ständigem Austausch mit Politik, Öffentlichkeit und anderen Interessensgruppen. Weitere Informationen auf iab-austria.at