MedienManagerKompakt KW50/20

Best of Content Marketing 2021: Mehr Zeit zum Einreichen, neue Kategorien und Corona-Kommunikation

BCM Einreichungsportal ab sofort geöffnet – Frist bis 31. März 2021

Das Einreichungsportal für den Best of Content Marketing Award 2021 (BCM) ist ab sofort geöffnet: In 80 Kategorien können Agenturen und Unternehmen ihre besten Content Marketing Arbeiten des Jahres 2020 bei Europas größtem Content Marketing Award einreichen. Das Portal steht unter http://bcm-award.com bis 31. März 2021 online. Wer seine Einreichung bis 31. Januar abschließt profitiert von vergünstigten Früheinreicherpreisen