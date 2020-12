MEGABOARD: Zalando Kampagne auf Wiener Rathaus

Die international bekannte Brand Zalando immer am Puls der Zeit und einen Schritt voraus. Diesmal als firstmover Umsetzung auf der von MEGABOARD exklusiv vermarkteten Fläche am Wiener Rathaus leuchtend.

Zalando mit Zuversicht für die Zukunft

Ein junges Paar, Wange an Wange mit dem motivierenden Spruch „Wir werden uns wieder umarmen“ von Zalando auf der 240 m² großen Fläche als Emotionsträger für die Hoffnung in der kalten Jahreszeit.

„2020 ist ein Jahr der Veränderungen. Dazu passend wurde die Sanierung des Rathausturms abgeschlossen und die nächste Bauphase am Rathaus gestartet. Zalando belegt unsere neue rechts des Rathausturms platzierte Werbefläche im November als First Mover. Diese Umsetzung macht uns besonders stolz, da Zalando und die Media1 es sich nicht nehmen ließen, auf einem der Wahrzeichen Wiens in dieser fordernden Zeit darauf hinzuweisen, dass wir uns in Zukunft auch wieder umarmen werden,“ so MEGABOARD Head of Sales Heinz von Büren.

Zalando hat im Herbst bereits am MEGAgerüst am Graben (150 m²) sowie der MEGAfassade auf der Mariahilferstraße (126 m²) optimistische Stimmung verbreitet und um Zuversicht für die positiven Seiten von Veränderung geworben.