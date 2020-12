„Online-Sichtbarkeit heute wichtiger denn je“

Erörtert Otto Koller , Chefredakteur und CEO des MedienManagers : „Gerade in der aktuellen, wirtschaftlich herausfordernden Covid-Zeit ändern sich zum Beispiel die Öffnungszeiten von Betrieben mehrere Male und so ist es die Aufgabe der Unternehmer, dafür Sorge zu tragen, dass die Firmendaten stets aktuell sind.“

Alberto Sanz de Lamas Appell an ÖsterreichsGeschäftstreibende lautet daher:

„Verlieren Sie nie wieder potenzielle Kunden wegen falscher Firmendaten!“

Erschreckenden 80 % der österreichischen Firmen geht das täglich so. Aber das muss nicht sein! HEROLD hat speziell für diese Situation die passende Lösung für Österreichs Betriebe parat: Online Complete, ein zentrales Datenverwaltungstool, mit dem wir Österreichs Firmen auf mehr als 25 Portalen online sichtbar machen: vollständig, einheitlich und korrekt.

Otto Koller: Wie bewerkstelligen Sie das? Was ist der Clou dahinter?

Alberto Sanz de Lama: Mit Online Complete werden Österreichs Unternehmen überall im Web gefunden: bei 95 % aller relevanten Online-Suchen auf mehr als 25 verschiedenen Online-Portalen in Österreich, in den Navigationsgeräten der 35 größten Autohersteller der Welt sowie in den Sprachsuchen Alexa, Siri und Google HomeTM. Ermöglicht wird das durch eine zentrale Datenverwaltung auf allen angebundenen Online-Portalen. So ist die Datenaktualisierung vom Firmennamen und der Adresse über geänderte Öffnungszeiten bis hin zur Telefonnummer und vielem mehr endlich kein mühsames Unterfangen mehr, sondern geht einfach, schnell und komfortabel. Das zeitaufwändige Einpflegen der Daten auf vielen unterschiedlichen Internetseiten ist somit endgültig Geschichte.