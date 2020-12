Strategie Austria startet Podcast-Reihe „Who the f*** is Stacey?“

Wie das Unbekannte zur Strategie wird

Das inspirierende Format widmet sich den vielfältigen Anforderungen, die eine immer komplexere, nicht planbare und unsichere Welt an Marken, Menschen und Organisationen stellt. Dabei teilen Expertinnen und Experten diverser Disziplinen ihre Erfahrungen und geben wertvolle Denkanstöße aus strategischer Perspektive.



Bereits seit Anfang des Jahres widmet sich Strategie Austria verstärkt der Frage, wie das Unbekannte zur Strategie wird. Eine Herausforderung, die 2020 an neuer Bedeutung gewonnen hat. Vor diesem Hintergrund hat das Team rund um Strategie Austria Präsidentin Jana David-Wiedemann mit Bettina Schatz und Sascha Mann im März eine spannende Reise mit so manchen Experimenten und neuen Formaten gestartet.



Strategie Austria Präsidentin und CEO der Werbeagentur PKP BBDO Jana David-Wiedemann blickt zurück: „Gerade der Schwerpunkt Agilität aber auch der erste Lockdown im März haben viele Veränderungen für Strategie Austria und unsere Arbeitsweise gebracht. Während wir in der Vergangenheit immer mit Veranstaltungen für unsere Mitglieder präsent waren, mussten wir heuer spätestens im März gewaltig umdenken. Impulse, Wanna Reads und eben auch neu im Programm die Podcast-Reihe „Who the f*** is Stacey?”, sollen Strategie-Interessierte dabei unterstützen, immer wieder die Auseinandersetzung mit strategischen Themen zu suchen.”



Mit Agilität und Strategie die Marke fit in die Zukunft bringen

Die mit Dezember gestartete Podcast-Reihe „Who the f*** is Stacey” widmet sich den vielfältigen Anforderungen, die eine immer komplexere, nicht planbare und unsichere Welt an Marken, Menschen und Organisationen stellt. Ziel ist es, neue Denkweisen, Haltungen und Bewältigungsstrategien in der Praxis zu etablieren.

In jeder Folge teilen dazu Expertinnen und Experten diverser Disziplinen ihre Sichtweisen und Erfahrungen mit Agilität im Kontext von Strategie. Die Interviews werden von Mitgliedern des Strategie Austria Vorstands moderiert.



„Veränderung ist Übungssache und das Hirn ist ein fauler Muskel, dem man Anreize geben muss, damit er geschmeidig bleibt. Move your mind your ass will follow, lautete einst ein berühmter Werbeslogan einer großen Marke – und das wollen wir auch mit dieser Podcast-Reihe erreichen”, so Bettina Schatz, Vorstandsmitglied und Sales Growth Expertin bei willhaben.



Veränderungen fordern Strategie

Die erste Folge ist ab sofort auf Spotify und im Apple iTunes Sore verfügbar und widmet sich gemeinsam mit Professional Agile Coach Roman Grabner und Strategie Austria Präsidentin Jana David-Wiedemann dem zentralen Aspekt der Veränderung. Welche Leitlinien gibt es, um Veränderung zu bewirken? Was ist besonders wichtig? Wo fängt Veränderung an? Welchen Kontext gibt es zu Marken und Strategie?



„Die Zeiten, wo man jährlich geplant hat, sind vorbei. Es geht um Macht und Egos, Politik und Ängste. Wie schaffe ich den Wandel, sodass ich Teil der Lösung und nicht Teil des Problems bin?”, so Professional Coach Roman Grabner im Podcast.



Kommende Highlights der Podcast-Reihe „Who the f*** is Stacey”

In der 2. Episode diskutieren Kokoro Gründer Imran Rehmann und Bettina Schatz, Vorstandsmitglied von Strategie Austria zum Thema „Sense of Belonging”: Wie erzeuge ich Sinn und das notwendige Zugehörigkeitsgefühl in Gruppen? Wie kann man mit gesteigerter Eigenverantwortung auch als Team gut zusammenfinden? Was sind die wichtigsten strategischen Eckpfeiler dafür?



Die 3. Episode stellt den Menschen ins Zentrum: Sascha Mann erörtert dabei im Gespräch mit dem Achtsamkeitstrainer und psychologischen Berater Dirk Meints, wie man Achtsamkeit und Resilienz aufbauen kann und wie diese dabei hilft, mit Veränderungen positiv umzugehen.



Sascha Mann dazu: „Mir ist wichtig, dass der Mensch bei dieser wahnwitzigen Geschwindigkeit nicht abgeworfen und von dem Druck, sich immer mehr zu verändern, überrollt wird. Es müssen Personen und nicht Firmen im Zentrum stehen. Von neuen Veränderungen sollten vor allem die Menschen selber profitieren und nicht leblose Konstrukte.”



Über Strategie Austria

Strategie Austria ist eine Initiative von österreichischen Führungskräften, die sich als Treiber für die Bedeutung von Strategie in Österreich engagiert. Strategie Austria will den Wert von Strategie sichtbar machen, die Qualität steigern und Klarheit im Bereich Strategie schaffen. Strategie Austria vereint als Plattform Strategieverantwortliche und Strategieinteressierte aus unterschiedlichen Disziplinen und verbindet Gleichgesinnte aus Unternehmen, Agenturen und Institutionen. In unterschiedlichen Veranstaltungsformaten – wie Symposien, Workshops, Seminaren und Vorträgen – macht Strategie Austria Know-how von internationalen und nationalen Experten zugänglich und unterstützt mit themenspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen neue Sichtweisen und Erkenntnisse. Strategie Austria wurde im April 2011 gegründet. Präsidentin ist Jana David-Wiedemann, Vizepräsident ist Daniel Ratzenböck und Geschäftsführer Leopold Ziereis. Mehr Infos zu Strategie Austria unter www.strategieaustria.at und auf Twitter unter twitter.com/StratAustria



