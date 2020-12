Das neue alte Thema, als zwingende Managementdisziplin, für die Zeit nach Corona.

Strategiearbeit ist die sicherste Möglichkeit da anzukommen, wo man hin möchte.

Anders gesagt: Wer keine Strategie hat, dem ist jeder Weg recht.

In unserem heutigen Beitrag geht es um die Frage: Wie viel Raum braucht Strategiearbeit im Bewusstsein von Unternehmern und Managern von Organisationen?

Im Gespräch mit Dipl.-Psych. Jana David-Wiedemann möchten wir dieser Frage auf den Grund gehen. Jana David-Wiedemann ist gebürtige Berlinerin und seit 2003 in unterschiedlichen Funktionen im Bereich Strategic Planning in der heutigen PKP BBDO Group in Wien wirksam und seit 2012 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin des Bereichs Kundenberatung/Strategie.

Zudem ist sie Präsidentin des Vereins Strategie Austria. Die Strategie Austria ist ein Verein, der sich dem Thema Strategie verschrieben hat und die Bedeutung dieser Managementdisziplin den Organisationen in Österreich nahe bringen möchte.

Einleitung: Dauer 6:40 Minuten

Fortsetzung: Dauer 38:23 Minuten

Über Jana David-Wiedemann:

Als Präsidentin von Strategie Austria möchte Sie mit Ihren Aktivitäten Strategien erlebbar machen und den Verband dadurch zur ersten Adresse für strategisches Denken am Puls der Zeit weiterentwickeln.

Dabei bringt die gebürtige Berlinerin selbst viel Erfahrung aus der Strategieberatung ein und hat mit zahlreichen internationalen und österreichischen Marken und Unternehmen zusammengearbeitet. So ist sie seit 2003 in unterschiedlichen Funktionen im Bereich Strategic Planning tätig und seit 2019 CEO bei PKP BBDO in Wien.

Über Strategie Austria:

Strategie Austria startete 2011 als ehrenamtliche Initiative von Führungskräften aus der Kommunikationsindustrie. Heute vereint Strategie Austria Strategieverantwortliche und Strategieinteressierte aus allen Disziplinen sowie Branchen und verbindet Gleichgesinnte aus Unternehmen, Agenturen und anderen Organisationen. Wir verstehen uns als Plattform für Wissens-, Erfahrungs- und Gedankenaustausch zu strategischen sowie gesellschaftlich relevanten Themen.