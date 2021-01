FALTER.morgen der WIEN – NEWSLETTER

Der FALTER startet am 1. Februar ein neues Wiener Tagesmedium, den FALTER.morgen. Jeden Werktag wird der redaktionell gestaltete Newsletter exklusive Reportagen, Analysen, Geschichten und Tipps für und über Wien veröffentlichen – und das kostenfrei. Über die Website FALTER.at/morgen kann der Newsletter ab sofort abonniert werden.

Redaktionell geleitet wird das Projekt von Martin Staudinger, 52, der vom profil zum FALTER zurückkehrte, sowie von der ehemaligen Puls24-Redakteurin Soraya Pechtl, 29. Die gesamte FALTERRedaktion wird den Wien-Newsletter mit der gewohnten journalistischen Qualität unterstützen.

FALTER-Chefredakteur Florian Klenk: „Mit dem neuen Wien-Newsletter wollen wir anders als manche Mitbewerber nicht einfach nur Inhalte aus der Zeitung recyceln, sondern wir gründen ein neues tagesaktuelles Medium, das Wienerinnen und Wiener in der Früh mit Qualitätsjournalismus, aber auch

mit Event-Tipps, urbanen Trends, Humor und Stadtgeschichten versorgen soll. Statt in Gratispostillen zu blättern, kann man nun täglich mit dem FALTER.morgen am Handy in den Tag starten. Mit Martin Staudinger und Soraya Pechtl setzen wir ein Signal, dass der Verlag weiterhin in beste publizistische Qualität investiert.“

Leistbare Anzeigen finanzieren das Projekt

Wie auch in der Wochenzeitung FALTER sind bezahlte Anzeigen und redaktionelle Inhalte streng getrennt. Kleine Unternehmen, die bisher glaubten, sich ein Inserat aus finanziellen und zeitlichen Gründen nicht leisten zu können, können nun einfach, günstig und schnell werben. So können jetzt

Kleinunternehmer, Gastro-Betriebe, Start-Ups, Veranstalter, aber auch NGO´s und Stadtpolitiker*innen um einen überschaubaren Betrag täglich die Opinion Leader der Stadt und ein zahlungskräftiges Publikum ansprechen. Die FALTER.morgen-Sales-Abteilung hilft bei Bedarf auch bei der textlichen Gestaltung.

Den Newsletter kann man ab sofort unter falter.at/morgen abonnieren!

