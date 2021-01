Event Trendreport 2021: Die digitale Zukunft ist da!

Bereits zum vierten Mal veröffentlicht die renommierte Wiener Event- und Promotionagentur KESCH ihren Event Trendreport, der die aktuellen Entwicklungen der Branche unter die Lupe nimmt und in die Event-Zukunft blickt.

Zahlreiche digitale Innovationen eröffnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, damit auch in den kommenden Monaten Veranstaltungen trotz erschwerter Umstande umsetzbar werden. Der Event Trendreport ist ab sofort unter https://www.kesch.at/trendreport2021/ verfügbar und wird am 21.Jänner in einem Webinar präsentiert.

Die Wiener Event-und Promotionagentur KESCH beginnt das neue Event-Jahr traditioneller Weise mit einem fundierten Blick in die nahe und ferne Branchen-Zukunft: Gründer Thomas Kenyeri, sammelt mit seinem Team bereits seit vielen Jahren interessante Branchenentwicklungen in einem Report, der erstmals 2018 publiziert wurde und sich mit mittlerweile jährlich rund 35.000 Downloads zu einer traditionellen und gefragten Branchen-Lektüre entwickelt hat.



Es gibt wohl kaum ein anderes Jahr, in dem die Veranstaltungsbranche derartige Rückschläge verzeichnen musste wie 2020. „Die Corona-Krise lässt uns einige Trends der letzten Jahre in neuem Licht begegnen, manche Entwicklungen werden durch die aktuellen Rahmenbedingungen regelrecht verstärkt, andere wiederum eher ausgebremst“, erläutert Thomas Kenyeri.



Event-Sicherheit ist das A und O – Hybride Events und digitale Promotions trotzen der Krise

Zu den wichtigsten aktuellen Entwicklungen zählen naheliegender Weise die umfassende Event-Sicherheit mit detaillierten Präventionskonzepten bzw. die Etablierung von hybriden Events, die als Kombination aus Live-Event mit digitalen Interaktionsmöglichkeiten eine Vielzahl neuer Formate und multimedialer Einsatzbereiche bereitstellen. „Auch bei Teambuildings oder Promotions wird zukünftig auf kontaktlose Interkationen gesetzt. Die Konsumenten werden bei Promotions mittels Produktsamples und Gutscheinen direkt aus dem Sampling-Automat belohnt, dabei generieren die verwendeten Tools zusätzliche relevante Daten zu Kunden und Zielgruppen, die in Echtzeit ausgewertet werden können.“, nennt Kenyeri aktuelle Beispiele.

Maßgeschneiderte Micro-Events ersetzen große Verkaufsmessen

Nicht erst durch den Wegfall großer Fachmessen sind Selling-Events wie der Black Friday in der Online-Welt nicht mehr wegzudenken. „Teleshopping als Livestream erlebt einen regelrechten Boom, Offline-Events sind aber nach wie vor unerlässlich. Zukünftig werden große Verkaufs-Veranstaltungen durch individualisierte Micro-Events im eigenen Store ersetzt, um die Produkte für die Konsumenten individuell erlebbar und spürbar zu machen. Maßgeschneiderte und sichere Kundenerlebnisse gepaart mit modernsten Verkaufstechnologien ermöglichen den für die Kaufentscheidung notwendigen persönlichen Kontakt,“ so KESCH-Geschäftsführer Kenyeri.

Diversität auf den Tellern und im Glas

Auch im Food-Bereich geben die aktuellen Lockdowns die Richtung vor: Individuelle Genussboxen sind in der Premium Systemgastronomie State-of-the-Art und kommen bei Hybrid-Events bzw. individuellen On-Demand-Lieferungen zum Einsatz. Generell gewinnt Diversität, vor allem im Bio-Bereich angesiedelt, in der Küche zunehmend an Bedeutung, gesunde Drinks stehen im Zentrum der „Liquid Evolution“ und halten auch in der Spitzen-Gastronomie Einzug.

Neo-Ökologie bringt Mehrwert

Über allem steht die Neuausrichtung unserer ökologischen Werte. „Die Pandemie beschleunigt innovative Lösungswege, die ökologischen und sozialen Mehrwert liefern, man denke z.B. an digitale Inszenierungen von Feuerwerken mittels Drohnen“, nennt Thomas Kenyeri, der generell die Entwicklung für Veranstaltungen im heurigen Jahr durchaus optimistisch beurteilt, ein Beispiel. “2021 wird Österreich wieder Events erleben. Online, Hybrid aber auch Live! Ob wir in diesem Jahr schon auf einem Festival stehen werden, trau ich mir jetzt noch nicht sagen, aber ich wünsche es uns! “.

Der aktuelle Event Trend Report ist ab sofort unter https://www.kesch.at/trendreport2021/verfügbar und wird von Thomas Kenyeri und Mario Flieger am 21. Jänner um 15:00 Uhr persönlich in einem Webinar präsentiert.

Über Kesch:

Die Agentur die happy macht!

“Wir lieben Marken.“ – so steht’s in unserer Philosophie, unserer E-Mail-Signatur und uns meistens auch auf die Stirn geschrieben. Below-the-line Marketing ist eben unser Herzblut. Denn Events, Promotions, Roadshows, Messen und crossmediale Kampagnen sind für uns eine hochemotionale Sache. Freilich stehen bei der Konzeption strategisch relevante Zugänge, Trendanalysen, Kreativität, Innovationsgeist und Kosteneffizienz im Mittelpunkt. Aber letztlich geht es doch einfach nur um Begeisterung. Erst begeistern wir Sie für unsere Ideen und dann Ihre Zielgruppe mit unserer gemeinsamen Umsetzung. Und wenn am Ende das Herzklopfen in der Brust regiert und die Schmetterlinge im Bauch flattern, wissen wir, dass wir es richtig gemacht haben. Ganz verliebt eben! Wir durften schon für großartige Marken, neue und effektive Lösungen entwickeln. Und bei vielen wurde aus einem ersten Flirt eine echte, erfolgreiche Langzeitbeziehung. Wir sind auch schon eine große Familie geworden. Mit unseren Schwesterunternehmen aus den Bereichen Event- und Jugendreisen (SPLASHLINE), Catering & B2B Events (Event Company Opitz & Hasil) und Event- Promotion- und Gastropersonal (KEJOB) bilden wir die SPLESCH Group.





