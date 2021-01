Goldbach ist TV-Wachstumsmeister 2020

Goldbach TV-Netzwerk wächst mehr als doppelt so viel wie der TV-Markt

In der werberelevanten Zielgruppe E12-49 konnte der Marktanteil der von Goldbach vermarkteten TV-Sender in Österreich 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 7,7% gesteigert werden. Dieser Wert stellt österreichweit die größte Steigerung aller TV Vermarktungsgesellschaften dar. Im Vergleich dazu wuchs der TV-Gesamtmarkt in Österreich insgesamt um 3,6%.*

Noch deutlicher als das Wachstum in der Zielgruppe E12-49 (plus 7,7%) zeigt sich der Zuwachs im Goldbach TV-Netzwerk in der Zielgruppe 12+ mit einer Steigerung von 12,5% im Vergleich zu 2019. (Gesamtmarkt plus 3,3%).*

„Wir sind stolz darauf, dass sich alle Angebote unter der Goldbach TV-Vermarktung so hervorragend entwickelt haben. Gerade in Zeiten von Quarantäne und heimeligen Abenden am Sofa konnten die Inhalte unserer Zielgruppen-Sender genau den Geschmack der Zuseher treffen.“, so Goldbach Austria Geschäftsführer Josef Almer.

Unter allen Goldbach Angeboten ist die Entwicklung des Frauensenders TLC Austria besonders hervorzuheben. In der für den Sender wichtigen Zielgruppe Frauen 12-49 konnte der Marktanteil innerhalb eines Jahres (2020) von 0,5% auf 0,8% um ganze 44,6% gesteigert werden.*

Verantwortlich für diesen Siegeszug waren unter anderem TLC Austria Programmhighlights des Jahres 2020 aus dem Umfeld „Kochen & Backen“, die scheinbar genau in das Herz der Corona-gebeutelten Zuseher und Zuseherinnen trafen.



So performte „Dallas Cakes“ mit insgesamt über das ganze Jahr gerechnet 19,2% Marktanteil in der Zielgruppe Frauen 12-49 am besten, gefolgt von „Las Vegas Cakes“ mit 10,4% MA. Auch die Formate „Cake Boss: Buddys Tortenwelt“, „Candy Queen“, „Das Große Tortenduell“ sowie „Crazy Cakes – Die Tortenkünstler“ konnten überdurchschnittlich hohe Marktanteile in der weiblichen Zielgruppe erreichen.**



Ebenfalls großer Beliebtheit erfreuten sich 2020 die True Crime-Formate von TLC. Nicht verwunderlich daher, dass man auch im neuen Jahr auf das Themenfeld setzt. Auf TLC Austria startet am 3. Februar die neue Serie „GRAVE SECRETS – TOTE ZEUGEN LÜGEN NICHT“. Gezeigt werden packende Mordfälle aus der Perspektive der Ermittler. Richter Alexander Hold führt als Host durch die Sendung.





*Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 01.01.2019-31.12.2020; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard; bis 31.12.2020 endg. gew.; 03:00-03:00; MA%, Ganzjahr 2020 korrigierte Daten

**Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 01.01.2019-31.12.2020; Zeit: 06:00:00 – 01:00:00; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard, Ganzjahr 2020 korrigierte Daten

