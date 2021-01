KURIER Medienhaus bringt innovative Lernapp phase6 nach Österreich

Das KURIER Medienhaus baut mit dem Investment in den führenden digitalen Vokabeltrainer Deutschlands seine Bildungsaktivitäten weiter aus

Das KURIER Medienhaus hatte bereits in der Vergangenheit das Thema Bildung stark am Radar, nun ist einem der führenden Medienhäuser Österreichs ein weiterer Coup gelungen: Mit Jänner 2021 wurde die Beteiligung an phase6 abgeschlossen. Diese strategische Beteiligung ist ein weiterer Meilenstein in den Bildungsaktivitäten des KURIER Medienhaus, die bislang vor allem durch die hohe redaktionelle Kompetenz zu Bildungsthemen und vielfältige Initiativen wie den KURIER Lernhäusern sichtbar wurden.

Der innovative Ansatz hat die Lernapp phase6 in Deutschland bereits zum Marktführer gemacht: Mehr als 2,8 Mio. Schülerinnen und Schüler haben bisher damit einfacher und nachhaltiger Vokabeln gelernt und die App wird von über 11.000 Lehrkräften empfohlen. Mittels eines digitalen Karteikartensystems werden jene Vokabeln, die noch nicht so gut verinnerlicht sind, in der App entsprechend öfter ausgespielt – bis sich der Lernerfolg einstellt und die Vokabeln im Langzeitgedächtnis gespeichert sind. Lerninhalte von phase6 werden in Kooperation mit Bildungs- und Schulbuchverlagen unter universitärer, fachdidaktischer Beratung entwickelt. Die Vokabelsammlungen bauen auf Schulbüchern auf, sind aber keine Konkurrenz zu deren E-Book-Angeboten. Sie ersetzen Lernkartei oder Vokabelheft für zielgenaues und erfolgreiches Lernen.

Spezifische Österreich-Inhalte

Mit dem KURIER Medienhaus geht phase6 nun den Schritt nach Österreich: In Zusammenarbeit mit den heimischen Schulbuchverlagen sollen in den kommenden Monaten spezifische Österreich-Inhalte entwickelt werden. Dadurch kann das bereits vorhandene Know-how mit phase6 um eine intelligente digitale Lernapp erweitert werden.

„Das Home Schooling im Lockdown hat den Umgang mit neuen Tools gebracht, aber auch didaktische Herausforderungen aufgezeigt. Das KURIER Medienhaus will dem Distance Learning einen deutlichen Professionalisierungsschub verpassen, indem wir das innovative Lernangebot von phase6 auch in Österreich verfügbar machen. Phase6 bietet die ideale Plattform für besseres Vokabeltraining und holt die Schülerinnen und Schüler in ihrem digitalen Umfeld ab. Wir können als Medienhaus auf die hohe Themenaffinität unserer Zielgruppen aufbauen: 61% der KURIER-Leser interessieren sich laut INTEGRAL-Marktforschung für Schul-, Bildungs- und Erziehungsthemen“, erklärt KURIER Medienhaus-Geschäftsführer Thomas Kralinger die Motivation hinter der Beteiligung.

Bildungschancen erhöhen: Vokabeltrainer für Fremdsprachen und Deutsch

Doch nicht nur in der Schule, sondern auch in der Wirtschaft kann phase6 zum Einsatz kommen. Das Angebot richtet sich auch an jene, die schlechte Deutschkenntnisse haben, um deren Bildungs- und Berufschancen wesentlich zu erhöhen. Zukünftig könnte das Angebot auch auf die Erwachsenenbildung und Unternehmen ausgeweitet werden, die über einen hohen Anteil an Mitarbeitern verfügen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Spannende Synergien bietet auch das verbundene Unternehmen Vision Education und deren LearnMatch-Technologie, die Spracherwerb mit Bewegtbild-Innovationen verknüpft und bereits bei Innungen und Unternehmen in Österreich eingesetzt wird.

phase6 ist heute Deutschlands führender Vokabeltrainer: Seit 15 Jahren am Markt hat sich die Lernapp zum Wortschatz-Spezialisten entwickelt – auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Fachdidaktik und Lernpsychologie. Automatische, vom Lernstand abhängige Wiederholungen ermöglichen ein intuitives und motiviertes Lernen mit Spaß und stellen sicher, dass Vokabel- und Sprachwissen erfolgreich und nachhaltig angeeignet werden.

„Für eine erfolgreiche, länderspezifische Einführung von phase6 benötigt es einen starken Partner, der die Gegebenheiten vor Ort kennt – mit dem KURIER Medienhaus haben wir einen solchen gefunden: Die große Kompetenz im Bildungsbereich, die hohe Reichweite und die crossmediale Ausrichtung des KURIER Medienhaus sind ideale Startbedingungen für phase6 in Österreich“, betont Hendrik Langner, Geschäftsführer der phase6 GmbH.

Weitere Informationen:

Thomas Kralinger

Geschäftsführer KURIER Medienhaus

thomas.kralinger@kurier.at

+43 (0)5 9030 22355