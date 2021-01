TV – Ungeschlagener Werbegigant

Werbung ist allgegenwärtig und wird oft als lästig wahrgenommen.

Nicht so bei INFOSCREEN, denn da hat man es sich zur Aufgabe gemacht Menschen zu informieren und mittels Werbung sogar zu unterhalten.

Mit INFOSCREEN wurde 1998 eine Mediengattung in Österreich gegründet, die Warte- bzw. Fahrzeiten in U-Bahnstationen, Straßenbahnen sowie Bussen in den Wiener Linien und anderen Verkehrsbetrieben belebt und verkürzt.

Aktuell gibt es sage und schreibe 3.338 INFOSCREENs in ganz Österreich die täglich, abhängig vom Standort von mehreren hundert, wenn nicht sogar tausend Menschen frequentiert werden.

Warum gerade für klein- und mittelgroße Unternehmen INFOSCREEN eine leistbare und chancenträchtige Werbemöglichkeit darstellt, erklärt uns Sascha Berndl, seines Zeichens Managing Director bei INFOSCREEN, im Interview mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

Aber sehen Sie selbst…

Kurzfassung: Dauer 9:11 Minuten

Langfassung: Dauer 31:44 Minuten

Über INFOSCREEN:

Mit 1.13 Millionen Zuseherinnen und Zusehern pro Woche ist INFOSCREEN das einzige Nachrichtenmedium im öffentlichen Raum mit Millionenpublikum. In der Media-Analyse wird INFOSCREEN in einer eigenen Kategorie ausgewiesen. Im April 1998 geht der Fahrgast TV-Sender mit drei Bildflächen in der U-Bahn-Station am Stephansplatz on screen. Heute umfasst das INFOSCREEN-Netzwerk rund 3.200 Bildflächen in und um die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Eisenstadt sowie im City Airport Train, der den Bahnhof Wien Mitte mit dem Flughafen verbindet.

Gesellschafter: Gewista-Werbegesellschaft m.b.H. (100 %)

Unternehmenssitz: Hainburger Straße 11, 1030 Wien

Geschäftsführer: Sascha Berndl

Reichweite: 837.000 Zuseher pro Tag (MA 2018)

Mitarbeiter: 46

www.infoscreen.at