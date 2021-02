BLINKER – Österreichs neuer Experte für Customer Relationship

BLINKER – Das Beste aus drei Welten

Wenn ein Vertriebsprofi, ein Markenexperte und ein Software Unternehmer ihre Geschäftsbereiche zusammenlegen und ein neues Unternehmen gründen, dann entsteht ein in Österreich bisher einzigartiger Experte für die Optimierung und Automatisierung von digitalen Kundenbeziehungen. Bedarf für dieses Geschäftsmodell gibt es hierzulande genug, weiß Gründer Georg Linnerth: „Wir beobachten in Österreich einen enormen Nachholbedarf in der Digitalisierung von Unternehmensprozessen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass so wenige Unternehmen CRM-Systeme im Einsatz haben und dadurch nahezu nichts über ihre Kunden wissen.“ Dabei sind CRM-Systeme wie Salesforce, Hubspot oder Pipedrive in Zukunft unerlässlich für den Erfolg eines Unternehmens und die Abgrenzung zu ihren Konkurrenten, wie Maximilian Nimmervoll festhält: „Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen mittels Software und Data steuern, steigern die Produktivität ihres Vertriebs und damit ihre Wertschöpfung überproportional zum Mitbewerb.“





„Bewusst mehr als eine reine CRM-Bude“

Ein Fokus von Blinker liegt demnach in der Rundum-Betreuung von Beratung über Analyse und Auswahl bis hin zur Implementierung modernster CRM-Systeme. Darüber hinaus liegt der Schlüssel für eine erfolgreiche digitale Kundenbeziehungen jedoch in einer ganzheitlichen Vorgehensweise, wie Werner Stenzel weiß: „Auch wenn es Experten mit technischem Knowhow braucht, wollen wir ganz bewusst mehr als ein reine CRM-Bude sein. Mit unserer Expertise für Markenentwicklung und User Experience verfügen wir gleichzeitig über das nötige Feingefühl, um unsere Kunden bei der Umsetzung von komplexen Drupal und Laravel Projekten zu unterstützen, das für ein optimales Kundenerlebnis essenziell ist.“

Über BLINKER

BLINKER ist ein Zusammenschluss von Georg Linnerth, Identum und Dr. Maximilian Nimmervoll. Als digitaler Richtungsweiser begleitet das Joint Venture seine Kunden bei der Verwirklichung kundenzentrierter Digitalprojekte. In den Fachbereichen Software-Entwicklung, Webentwicklung und Customer-Relationship-Management (CRM) agiert das Unternehmen mit höchstem Verständnis für Technologie, Nutzerführung und Unternehmensprozesse. Das Ergebnis sind innovative und ganzheitliche Lösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Vertrieb, Marketing und Customer Service. Mehr unter www.blinker.digital.