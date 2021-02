Christiane Wolff startet als CMO bei dentsu DACH

Christiane Wolff startet in der neu geschaffenen Position als Chief Marketing Officer (CMO) in der dentsu DACH-Organisation. In dieser Rolle zeichnet sie sich seit 1. Februar 2021 verantwortlich für alle Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen für die gesamte Gruppe in der DACH-Region und ist Mitglied des DACH Executive Boards. Sie berichtet direkt an DACH CEO Ulrike Handel.

Christiane Wolff kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Unternehmenskommunikation, PR und Marketing zurückblicken. Als Kommunikationsexpertin und Managerin verfügt sie über ein breites Spektrum an Expertise in der Beratung und Implementierung von strategischer Kommunikation und Branding für verschiedene Branchen, große und mittlere Unternehmen, Start-ups und Personenmarken. Im Laufe ihrer beruflichen Karriere arbeitete sie in führenden Kommunikationsagenturen in verschiedenen Beratungs- und Management Funktionen. Bei Serviceplan, Europas größter unabhängiger Agenturgruppe, leitete sie viele Jahre die Unternehmenskommunikation, zuletzt in der Rolle als Chief Corporate Communications Officer und war für die globale Unternehmenskommunikation der Gruppe verantwortlich. 2019 gründete und baute sie erfolgreich ein eigenes Start-up auf.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Christiane. Mit ihr haben wir nicht nur eine erfahrene Kommunikationsexpertin und einen Marketingprofi gewinnen können, sondern zudem eine versierte Netzwerkerin, die in der Branche bestens bekannt ist. Sie wird uns mit ihrer Marketing-, Kommunikations- und Brand-Expertise dabei unterstützen, unser Wachstum als Agentur- und Beratungsgruppe in der DACH-Region zu forcieren und gemeinsam mit allen unseren Stakeholdern die erfolgreiche Entwicklung von dentsu voran zu treiben“, erklärt Ulrike Handel, CEO dentsu Deutschland & DACH.



„Für mich stellt dentsu eine der spannendsten und dynamischsten Agenturgruppen weltweit dar, die nicht nur ihre Kunden dabei unterstützt, sich zu transformieren, sondern sich selbst auf eine spannende Reise begeben hat. Diese in der Kommunikation und im Marketing begleiten zu dürfen und strategisch weiter zu entwickeln ist für mich eine extrem interessante Herausforderung. Gemeinsam mit den MarCom Teams in den jeweiligen Regionen und mit dem DACH Executive Board freue ich mich sehr darauf, die innovativen Thought Leader und die Kommunikationsthemen und Marketingservices aus unserer Gruppe sowohl intern als auch extern zu positionieren,“ sagt Christiane Wolff, CMO dentsu DACH, zu ihrer neuen Aufgabe.

