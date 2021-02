„der Grazer” ist jetzt auch digitale Tageszeitung

175.000 Zeitungen jeden Sonntag*, mehr als 100.000 Unique Clients* monatlich auf der Website, mehr als 23.000 Facebook-Abonnenten*: Und jetzt startet die traditionelle Sonntagszeitung aus der zweitgrößten Stadt Österreichs täglich.

Die traditionsreiche Grazer Stadtzeitung „der Grazer” hat den Innovationsmotor weiter angeworfen und liefert ab sofort zusätzlich zur beliebten Zeitung am Sonntag auch

während der Woche eine geballte Ladung Graz-Infos im ePaper. Dazu gibt’s eine eigene App, in der vor allem auch auf Videos, Audiofiles, Podcasts und Interaktion gesetzt wird.

„Mehr als 450.000 Menschen und hunderte Partner und Kunden im Großraum Graz und Umgebung* erreichen wir mit der Printausgabe jeden Sonntag und mit unseren digitalen Medien. Und wir verstärken unser Service nochmals und investieren weiter”, so Geschäftsführer Gerhard Goldbrich. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir auch ein Zeichen setzen: Wir haben unser erfahrenes Redaktionsteam deshalb mit jungen,

hungrigen Journalisten verstärkt, die ab sofort täglich berichten werden und eine eigene

Unit für den Digitalverkauf eingerichtet.”

„Der Großraum Graz ist der Lebensmittelpunkt für rund eine halbe Million Menschen. Sie alle möchten über das aktuelle Geschehen, die Politik und Projekte in ihrer Stadt auf dem Laufenden gehalten werden – möchten Verkehrs- und Baustelleninfos, die ihnen den Weg in die Arbeit erleichtern, möchten Tipps zu Neueröffnungen in Gastronomie und Handel, die sie testen können, möchten auf Veranstaltungsfotos nicht nur Prominente, sondern auch ihre Freunde und Nachbarn sehen”, beschreibt Verena Leitold, Redaktionsleiterin ePaper & Online, die Inhalte.

Regionalität und urbane Berichterstattung prägen das neue Produkt, frei nach dem Motto: „Mehr Graz geht nicht”.

Die Grazer ePaper-App ist kostenlos für IOs und Android in den Stores verfügbar: iOS: https://apps.apple.com/at/app/der-grazer-e-paper-zeitung/id631316467

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dergrazer.android&gl=AT

Der Grazer, eine Marke der Regionalmedien Austria, erscheint wöchentlich am Sonntag in Graz und Umgebung.

Über Regionalmedien Austria:

Die Regionalmedien Austria (RMA) stehen österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereinen unter ihrem Dach insgesamt 129 Zeitungen der Marken bz-

Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner BezirksRundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie den Grazer und die Magazine der Regionalmedien Kärnten (RMK). Im digitalen Bereich bieten meinbezirk.at mit 121

Online-Ausgaben und grazer.at lokale und regionale Inhalte. Darüber hinaus stellt die RMA Gesundheit mit der MINI MED Veranstaltungsreihe, dem Magazin Hausarzt,

gesund.at und minimed.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.