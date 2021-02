Webinarserie „Do it yourself – Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung Teil 2“

In Webinar #2 erklärt SEO-Experte und Webinarleiter Michael Kohlfürst, auch für nicht SEO-Fachkundige, welche Suchmaschinen es weltweit gibt und welche zwar für viele Unternehmen relevant wären, allerdings kaum Berücksichtigung finden.

Michael Kohlfürst wendet sich mit seinen Ausführungen zum einen an all jene SEO-Aktivisten die ihr SEO-Wissen für die Praxis optimieren möchten und zum anderen an alle Medienmanager in Organisationen, die SEO zwar verstehen aber die damit verbundenen Aufgaben nicht selbst umsetzen möchten.

Gerade hier geht es um die Verantwortung, für die zuständigen Mitarbeiter ein kompetenter Gesprächspartner zu sein.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.