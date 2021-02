Einzigartiger Überblick an E-Neuheiten: Die MOONCITY VIENNA geht nach spektakulärer Aktion in die nächste Runde

Der MOONCITY VIENNA E-MOBILITY POP-UP-STORE bietet noch bis 30. Juni 2021 einen einzigartigen Überblick an top-aktuellen elektrifizierten Modellen des Volkswagen Konzerns

Der MOONCITY VIENNA E-MOBILITY Pop-up-Store in der Mariahilferstraße hat sich seit seiner Eröffnung Mitte September 2020 zu einem zentralen Dreh- und Angelpunkt zum Thema E-Mobilität und zu einem regelrechten Publikumsmagnet entwickelt. Das außergewöhnliche Erlebniszentrum im Herzen Wiens informiert umfassend zum Thema E-Mobilität und Ladeinfrastruktur und trägt damit zum grundlegenden Systemwechsel in eine dekarbonisierte Zukunft bei.

Bis dato konnten rund 35.000 BesucherInnen im MOONCITY VIENNA E-MOBILITY Pop-up-Store begrüßt werden. Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria und der Allmobil GmbH: „Die E-Mobilität nimmt kräftig Fahrt auf. Das zeigt sich am regen

Publikumsinteresse in der MOONCITY VIENNA und nicht zuletzt auch im steigenden Anteil an E-Fahrzeugen bei den Neuzulassungen. Mit einem stetig wachsenden Spektrum an neuen E-Modellen der Volkswagen Konzernmarken können wir vielfältige Kundenwünsche erfüllen.“

Präzisionsarbeit: spektakuläres Einbringen der Fahrzeuge in den ersten Stock

In den letzten Tagen wurde die MOONCITY VIENNA umgebaut und um etliche Fahrzeuge erweitert. Doch wie kommen die neuen E-Fahrzeuge in den ersten Stock der Mariahilferstraße 53? Die spektakuläre Aktion sorgte jedenfalls für zahlreiche erstaunte Blicke der Passanten: Durch eine technische Meisterleistung und Präzisionsarbeit aller Beteiligten gelang es schließlich fünf neue Fahrzeuge über ein Fenster einzubringen. Dafür hat die hauseigene Full-service Agentur von Porsche Austria, die Porsche Media & Creative, die Firma Felbermayr mit dem nötigen Spezial-Equipment beauftragt.

Elektrisierende Vielfalt an Neuheiten in der MOONCITY VIENNA

Im E-MOBILITY Pop-up-Store finden BesucherInnen auf rund 1.500 m2 Fläche alles rund ums Thema E-Mobilität. Hier kann ein einzigartiger Überblick der aktuellsten elektrifizierten Modelle der Volkswagen Konzernmarken unter einem Dach erlebt werden.

Ausgestellte Modelle im Erdgeschoss:

Volkswagen ID.3 (Gletscherweiß Metallic)

(Gletscherweiß Metallic) Volkswagen ID.4 (Mondsteingrau)

(Mondsteingrau) Audi e-tron Sportback (Plasmablau Metallic)

(Plasmablau Metallic) ŠKODA ENYAQ iV (Arctic-Silver Metallic)

(Arctic-Silver Metallic) ŠKODA OCTAVIA RS iV (Quarz-Grau Metallic)

(Quarz-Grau Metallic) CUPRA LEON Kombi e-Hybrid (Magnet-Grau Matt)

(Magnet-Grau Matt) SEAT Mii electric (Edel-Schwarz Metallic)

(Edel-Schwarz Metallic) SEAT Mó eScooter 125 (Dark Aluminium)

(Dark Aluminium) PORSCHE Taycan Turbo S (Frozenblue Metallic)

Ausgestellte Modelle im 1. Obergeschoss:

Volkswagen ID.3 (Stonewashed Blue Metallic)

(Stonewashed Blue Metallic) Audi e-tron Sportback (Gletscherweiß Metallic)

(Gletscherweiß Metallic) ŠKODA SUPERB Combi iV (Business-Grau Metallic)

(Business-Grau Metallic) CUPRA LEON Kombi e-Hybrid (Magnet-Grau Metallic)

(Magnet-Grau Metallic) SEAT Tarraco FR e-Hybrid (Oryx-Weiss Metallic)

Großer Freizeit- und Lifestyle Bereich

Ausgewählte Accessoires aus dem VW Konzern rund um die Marken VW, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA und Porsche sowie eine große Kinder-Ecke ergänzen das Angebot im Freizeit- und Lifestyle Bereich. Darüber hinaus findet sich in der MOONCITY VIENNA die neue Kollektion der Marke MOON in Kooperation mit dem nachhaltigen Modelabel Erdbär.

Die Porsche Bank rundet das Beratungsspektrum in der MOONCITY VIENNA rund um Finanzdienstleistungen ab: „Mieten – nutzen – zurückgeben“ – so lautet die Devise der e2go-Pakete der Porsche Bank, die den Einstieg in die E-Mobilität vereinfachen. e2go steht für maximale Sicherheit und optimale Planbarkeit durch gleichbleibende monatliche Zahlungen.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 11.00 – 19.00 Uhr

Samstag 10.00 – 18.00 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Die MOONCITY VIENNA ist noch bis 30. Juni 2021 in der Mariahilfer Straße 53 geöffnet.

Über MOON und die Allmobil GmbH