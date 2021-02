Fifteen Seconds goes Podcast: Alexander Winsauer von Agentur Traktor im Talk

Der vielfach preisgekrönte Kreative im ausführlichen Branchen-Gespräch

Das Fifteen Seconds Festival ist ein bestens etablierter Treffpunkt der internationalen Kreativbranche. 2014 in Graz entstanden, wuchs das Format zu einem begehrten Event, der in den vergangenen Jahren zehntausende TeilnehmerInnen anzog und in unterschiedlichen Formaten auch in den USA, in China, in Südafrika und in der Türkei stattfand.

Mittlerweile ist das Festival in Graz ein jährlicher Fixpunkt für Führungspersönlichkeiten von Unternehmen wie The New York Times, Facebook, Amnesty International und vielen mehr, auch der wissenschaftliche Themenbereich war zuletzt mit Vertretern aus Oxford, Harvard und Stanford hochkarätig besetzt. Nächste geplante Event-Stationen wären gewesen: Toronto, Mailand, Shanghai…

Neue Formate: Weniger Reisen, mehr Zeit

Die Global Tour muss warten. Der Austausch rund um die Themen Wirtschaft, Innovation und Kreativität kann das nicht. Also wird dieser in neue Formate gegossen: Beim Fifteen Seconds Podcast sind jetzt ausführliche Gespräche etwa mit Umberto Callegari (Chief Digital Officer Microsoft) oder Kate Williams (CEO, 1% for the Planet) zu hören.

Über Werbung im Wandel, neue Kommunikationswege und Inspiration in Zeiten des Lockdowns wurde nun auch eine Stunde lang auch mit Alexander Winsauer geplaudert, dem mit mehr als 100 Kreativ-Awards ausgezeichnetem Chef der Wiener Agentur Traktor.

Darüber hinaus spricht im brandneuen Talk-Format Fifteen Seconds Essentials der Mann, der aktuell unter anderem maßgeblich die Kommunikation der Wiener Linien mitgestaltet, aus seinem Wohnzimmer über Duftkerzen, Pamela-Reif-Videos und das Deaktivieren von Notifications.

Alexander Winsauer: „Die Kreativbranche lebt auch vom Austausch und vom Sparring. Das ist derzeit natürlich sehr schwierig. Umso erfreulicher, dass unsere Freude von Fifteen Seconds da am Ball bleiben und weiterhin global Kreative auf die virtuelle Bühne holen und vernetzen.“

Nino Groß, Kommunikationschef Fifteen Seconds: „Wir verstehen uns seit jeher als Plattform für den Austausch von Ideen – quer durch alle Branchen, Hauptsache zukunftsorientiert. Alexander Winsauer ist ein progressiver Kopf und Impulsgeber in der österreichischen Kreativszene und durfte somit in unseren neuen Content-Formaten nicht fehlen.“