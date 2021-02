kronehit ermöglicht mit Data Driven Advertising die vollautomatisierte und datenbasierte Ausspielung von UKW Radiospots

Österreichs größtes Privatradio kronehit setzt nicht nur auf „die meiste Musik“, denn genauso vielfältig wie sein Programm zeigt sich auch die stetige Ausweitung der Werbemöglichkeiten. So bietet der nationale Radiosender Werbekunden jetzt die attraktive Möglichkeit, ihre Radiokampagne mit der neuesten Entwicklung „Data Driven Advertising“ voll automatisch zu optimieren. Damit ermöglicht kronehit erstmals den Einsatz von Daten für klassische Radiokampagnen.

„Als erster und auch einziger Radiosender in Österreich ermöglichen wir ab sofort die datenbasierte Ausspielung der UKW-Werbespots. Die damit verbundenen Möglichkeiten sind sehr vielfältig und reichen von Wetter- und Verkehrsdaten über Online-Suchinteressen bis hin zu individuellen Anbindungen von Datenquellen der Kunden“, erklärt Mario Frühauf, Verkaufsdirektor von kronehit. Anstelle eines fix geplanten Werbespots tritt hierbei die datenbasierte Ausspielung in Szene, die flexibel und so spontan wie noch nie auf verschiedenste Faktoren, wie beispielsweise die Wetterdaten, eingehen kann. Das öffnet neue Türen in der Werbewelt der klassischen Radios.

Der Kunde legt fest, welche Datenquelle genutzt und welches Spotsujet wann ausgespielt werden soll. Nach Definition der Kampagnenziele wird die gewünschte Quelle mit dem Ausspielungssystem verbunden, welches anhand der festgelegten Vorgaben vollautomatisiert immer den passenden Spot auswählt. Die Abfrage der Daten erfolgt nahezu in Echtzeit, sodass immer die Verwendung der aktuellsten Informationen gewährleistet wird.

So lassen sich die 2,6 Millionen wöchentlichen HörerInnen[1] von kronehit noch zielgerechter ansprechen. Die Entwicklung ist eine gefragte Innovation in der Werbebranche, da Radio nach wie vor die meistgenützte Mediengattung sowie priorisierter Tagesbegleiter von 74 Prozent aller ÖsterreicherInnen ist[2].

Mario Frühauf unterstreicht zusätzlich: „Neben Wetter- und Verkehrsdaten können auch Online-Suchinteressen abgefragt und für die Radiokampagne verwendet werden. Hier kann die Nachfrage nach beliebigen Suchbegriffen genutzt werden, um den passenden Spot auszuwählen. Beispielsweise kann ein Sportartikel-Händler die Suchbegriffe ‚Wandern‘, ‚Laufen‘ und ‚Yoga‘ auswählen. Wir fragen das Suchinteresse der Begriffe kurz vor dem Werbeblock ab und setzen den richtigen Spot ein. Die Abfrage kann ebenfalls pro Bundesland erfolgen – so könnte in Wien der Suchbegriff ‚Yoga‘ stärker nachgefragt sein und in Tirol ‚Wandern‘ – es läuft immer der passende Spot, in jeder Region und zu jedem Zeitpunkt!“

Kronehit bietet mit „Data Driven Advertising“ Kunden also die Möglichkeit, Radiokampagnen zu optimieren und setzt einen weiteren innovativen Schritt in die Zukunft.

Infos auf www.radiowerbung.at Kontakt: mario.fruehauf@kronehit.at

[1] Quelle: Radiotest 2020_2 (2019/2020), GfK/Ankordata, Basis: Österreich, Mo-So

[2] Quelle: Mediaserver 2.0