Marcello Demner in DMB. Geschäftsleitung

Marcello Demner hatte seine Karriere als Filmemacher erfolgreich in den USA gestartet als er 2015 unerwartet aus privaten Gründen wieder nach Wien zurückzukehren musste. Auf absehbare Zeit in Wien verpflichtet, hatte er Pläne für die Gründung einer eigenen Produktionsfirma. Er erkannte auf diesem Weg, dass er seine Leidenschaft für das Filmbusiness und seine bereits erworbenen Skills aber auch bei Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. einbringen konnte. Kurz darauf stieg er voll bei DMB. ein und war u.a. für den Aufbau des Content Bereiches zuständig. In den letzten Jahren konzentrierte er sich immer mehr und erfolgreich auf New Business und arbeitete zusehends mit Mariusz Jan Demner bei der Wahrnehmung unternehmerischer Agenden zusammen.

Seit 1. Februar ist er nun als Head of New Business & Development Mitglied der DMB. Geschäftsleitung.

Marcello Demner: „Nach acht Jahren Studium und Arbeit in London, Milano, Los Angeles und New York war ich happy heimzukehren und das Gelernte in die Zusammenarbeit mit Mariusz Jan Demner und einem Team unglaublich begabter und mutiger Menschen bei DMB. einbringen zu können. Die Agentur stand in meinen Augen immer für mehr als nur Werbung – sie arbeitet sehr strategisch an Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen. Das macht unsere Kunden erfolgreich und uns mit ihnen. Ich freue mich darauf, diese Heritage und die Verpflichtung zur Exzellenz weiterzutragen und auch Mariusz Jan in unternehmerischen Agenden zur Seite zu stehen.“



Mariusz Jan Demner: „Es war nicht vorgesehen, aber wie schön, dass Marcello den Weg in die Agentur, die er schon als Kind unsicher gemacht hat, gefunden und sich so gut darin entwickelt hat. Er teilt meine Leidenschaft für diesen Playground talentierter und inspirierter Menschen und tut nun gemeinsam mit einem sehr engagierten Geschäftsleitungs-Team das Seine, um den Erfolg von Kunden und Agentur zu sichern und auszubauen.“

Über Marcello Demner:

Studien Business Management am University College London und Kommunikation an der I.U.L.M. Milano, erster Job bei RESET Content, L.A., (Production-Company der Regiestars David Fincher, Guy Ritchie). Weiteres Studium am Filminstitut der Columbia University, New York, erfolgreich mit Master-Titel absolviert. Arbeiten teils international ausgezeichnet – u.a. Nominierung für die Palme d‘ Or in Cannes (Kurzfilm), Auszeichnung bei der Berlinale. Produktion eines ersten Films in Spielfilmlänge, History of Now, eigene Produktionsfirma („FM Studio“) für Content von Kunden wie DerStandard, BMW, Vöslauer und den Popstar Left Boy. 2016 Start bei DMB. 2021 Mitglied der DMB. Geschäftsleitung.