Rechtssichere Bildnutzung auf allen Kanälen: Was ist erlaubt?

Whitepaper von APA-PictureDesk zum Thema Bildrechte mit Expertentipps und Interviews – Fokus auf Rechtssicherheit im Social-Media-Bereich sowie datenschutzrechtlichen Herausforderungen

Ob Fotos von Personen oder Passanten, Bildmaterial zu PR- und Werbezwecken oder von Events – für die öffentlichkeitswirksame Verwendung von Bildern gibt es viele juristische Stolpersteine. Damit sich Unternehmen mit visuellem Content in einem rechtssicheren Rahmen bewegen und Urheber-, Nutzungs- und Persönlichkeitsrechte bzw. Rechte Dritter nicht verletzen, hat die österreichische Bildagentur APA-PictureDesk im aktualisierten Whitepaper „Bildrechte in der Praxis“ die rechtlichen Rahmenbedingungen umfangreich erfasst. Anhand anwendungsorientierter Beispiele wird die Rechtslage für alle Aktivitäten – von der Bildbeschaffung bis zum Sharing auf Social Media – übersichtlich dargestellt; Expertinnen und Bild-Profis geben zudem wertvolle Praxis-Tipps zum Recht am Bild.

Verlässliche Quellen und Bild-Lizenzierungen

Welche Bilder dürfen in welchem Zusammenhang auf welchen Kanälen veröffentlicht werden? Welche datenschutzrechtlichen Aspekte sind bei der Verwendung von Personenfotos zu beachten? Welche unterschiedlichen Lizenzmodelle gibt es und worin liegt der Unterschied zwischen redaktioneller und kommerzieller Nutzung eines Bildes? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert das aktualisierte Whitepaper. „Rechteverletzungen entstehen schnell und oft aus Unwissenheit“, weiß APA-PictureDesk-Leiterin Luzia Strohmayer-Nacif. „Auf der sicheren Seite sind Unternehmen, wenn Bilder aus gesicherten Quellen lizenziert wurden.“ Bildagenturen wie APA-PictureDesk bieten mit Bildmaterial aus vertrauenswürdigen Quellen ein laufend aktualisiertes und umfangreiches Portfolio an geprüftem und zuverlässigem Bildmaterial.

Bildrechte und Social Media

Juristische Fallstricke im Umgang mit Bildern gibt es zudem auf Social-Media-Plattformen. „Die Bedeutung von Bildrechten im Social-Media-Bereich sowie die damit in Zusammenhang stehende

allgemeine Rechtsunsicherheit bei Unternehmen sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen“, so Strohmayer-Nacif weiter. Für die wichtigsten Eckpunkte zu einem rechtssicheren Einsatz von Bildern auf Facebook, Instagram und Co. in der täglichen Kommunikationsarbeit sensibilisieren nicht nur das Whitepaper, sondern auch regelmäßig Webinare aus dem Aus- und Weiterbildungsangebot von APA-Campus.

APA-Campus-Webinar: „Snap, copy & share: Damit das Bild immer Recht hat“

Termine:

Freitag, 9. April 2021

Montag, 19. April 2021

Mittwoch, 26. Mai 2021

Trainerinnen:

Hannah Kercz, Rechtsanwältin bei der Freimüller/Obereder/Pilz Rechtsanwältinnen GmbH

Luzia Strohmayer-Nacif, Leiterin APA-PictureDesk

Mehr Informationen: www.apa-campus.at

Über APA-PictureDesk:

APA-PictureDesk, die Bildagentur der Austria Presse Agentur, vereint auf www.picturedesk.com das Fotomaterial der APA Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler Fotografinnen und Fotografen und Partneragenturen. Die Auswahl an rund 40 Millionen Bildern reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Porträts bis hin zu Features und

illustrativen Creative-Stock-Bildern.