Sujet FOCUS Hörfunk zum Jahresbeginn 2021: Hofer vor Skoda

Das FOCUS Institut testet monatlich die werbestärksten neuen Sujets aus dem Bereich TV, Hörfunk, Print, Plakat, Prospekt und Infoscreen. Insgesamt wurden im Jänner und Februar 24 neue Hörfunkspots mit Erstschaltung zwischen Dezember 2020 und Jänner 2021 getestet. Der durchschnittliche Werbedruck der einzelnen Hörfunkspots im ORF lag bei etwa 65.000 Euro (Bruttoaufwendungen); das höchste Budget betrug 206.000 Euro.

Den 1. Rang – errechnet aus Recognition, Gefälligkeit und Markenimpact – erzielt Hofer, Rang 2 erreicht Skoda von Cayenne und Rang 3 entfällt auf ÖAMTC von Just.

Top 10 aus 48

Hofer HoT Telekom (click to play) Skoda Pkw / Cayenne (click to play) ÖAMTC / Just (click to play) Toyota Pkw / The&Partnership Germany Der Standard / Hello Post / Dirnberger De Felice Grüber Öst. Lotterien Rubbelspiele Kronen Zeitung / Wien Nord Serviceplan Schärdinger Berghof Milch / Dirnberger De Felice Grüber Erste Bank und Sparkasse / Jung von Matt/Donau

Die Imagesieger sind:

Der Ansprechendste: ÖAMTC

Der Originellste: Thalia

Der Modernste: karriere.at

Der Informativste: ÖAMTC

Der Sympathischste: Schärdinger Berghof Milch

Der Verständlichste: immobilienscout24.at

Der Kaufanregendste: Tchibo Kaffee

Der Auffälligste: Thalia

Über FOCUS Österreich:

Das FOCUS Institut wird 1994 in Wien 22 von den Gründungsmitgliedern Mag. Klaus Fessel / Mag. Josef Leitner / Dr. Robert Nowak gegründet, die zuvor die Geschicke der Nielsen GFK mitbestimmten. Die Sparte Medienbeobachtung wird als eigener Bereich im Unternehmen etabliert und ermöglicht somit eine Gegenüberstellung von Konsumentenergebnissen und Werbeaufwandszahlen. 1997 wird mit dem SujetFOCUS ein Werbemittel-Posttest entwickelt, der für nahezu alle Werbemedien einsetzbar ist und innerhalb kürzester Zeit zum Marktführer in diesem Segment wird. Ein strategisches Ziel von FOCUS ist der Aufbau großer Datenbanken über die Vielzahl der durchgeführten Studien, die den Auftraggebern wesentliche benchmarks liefern und effiziente Analysen und Interpretationen ermöglichen. FOCUS entwickelt in den letzten Jahren eine Vielzahl von Studien, die sich mittlerweile zum Standard in der Konsumentenforschung etabliert haben. Dazu zählen unter anderem die Werbetrendstudie, die Prospektreichweitenstudie, das Werbebarometer, das Sponsorbarometer sowie Preisanalysen und –trends.