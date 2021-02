Theresa Sternbach und Philip Haubner neu im Team von Andrea Groh

Mit Anfang Februar hat Mag. Theresa Sternbach die Leitung des Key Accounts der Gewista, Österreichs führendem Out of Home Unternehmen, übernommen. Philip Haubner ist neuer Head of Marketing. Beide sind mit Ihren Units direkt bei Gewista CSO Andrea Groh angesiedelt.

Theresa Sternbach verfügt über langjährige Berufserfahrung und ein exzellentes Netzwerk in der Medienbranche. Zuletzt war Sternbach als Branchenleiterin für Handel & Marke sowie für den Verkauf von Sonderprojekten bei der Kronen Zeitung zuständig. Davor war sie Head of Media Sales beim Red Bull Media House und Senior Sales Managerin bei Epamedia.

Philip Haubner ist Marketingprofi und war zuletzt bei Österreichs größtem Sportportal LAOLA1 tätig, bei dem er seit 2006 die Position des stellvertretenden Marketingleiters innehatte und für die Marken LAOLA1.at und LAOLA1.tv verantwortlich zeichnete. Im Februar 2012 wurde ihm schließlich die Marketing- und PR-Leitung der LAOLA1 Multimedia GmbH, und all ihren Schwesternfirmen, überantwortet.

„Ich freue mich ganz besonders“, so Gewista CSO Andrea Groh, „mit Theresa Sternbach und Philip Haubner zwei ausgewiesene Profis im Bereich Media Sales und Marketing für die Gewista gewonnen zu haben. Für Theresa Sternbach spricht ihre langjährige Erfahrung im Medien- und Sales Bereich, die sie im Zuge ihrer erfolgreichen beruflichen Karriere erworben hat. Mit Philip Haubner haben wir einen Marketingexperten an Board, der auch den Eventbereich der Gewista betreuen wird. Ausschlaggebend für das Engagement beider Führungskräfte war auch das Abschneiden in einem aufwendig gestalteten Recruiting Verfahren des auf Executive Search, Professional Recruitment und Talent Management spezialisierten Beratungsunternehmens Mercuri Urval, bei dem sich Theresa Sternbach als auch Philip Haubner eindrucksvoll gegen über 100ten KandidatInnen durchsetzen konnte.“