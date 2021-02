Tips Dialog: Eventserie rund um die neue Arbeitswelt

Nach dem erfolgreichen Start zu Beginn des Jahres veranstalten Tips und der Kooperationspartner Great Place to Work am 23. März den zweiten Tips Dialog. Diesmal stehen die Vorteile am umkämpften Fachkräftemarkt im Mittelpunkt. Experten geben dabei Impul se und anhand von Best Practice Beispielen wird das Themenfeld umrissen und die Bedeutung des Arbeitgeberauftritts erläutert.

„Das vergangene Jahr führte zu einem rasanten Digitalisierungsschub in der Geschäftswelt und somit auch zu einem Wandel der Arbeitswelt. Mit dem Tips Dialog wollen wir hier den Erfahrungsaustausch fördern“ betont Tips Geschäftsführer Moritz Walcherberger. Die aktuelle Pandemie Situation verändert unsere traditionellen Arbeitswelten in einem rasanten Tempo. Die Suche nach geeigneten Fachkräften bleibt aber auch weiterhin eine schwierige. Im Mittelpunkt des zweiten Tips Dialogs steht der Austausch von Erfahrungen, wie die Pandemie bisherige Recruitment Strategien beeinflusst hat und wie praktikable Lösungen ausschauen können. Tips und der Kooperationspartner Great Place to Work® laden Interessierte herzlich zum zweiten virtuellen „Tips Dialog“ zu diesem Thema ein.

Bereits Anfang des Jahres fand die Premiere des Tips Dialogs zum Thema „Employer Branding ist tot, lange lebe Employer Branding!“ statt. Dabei spielten auch die Auswirkungen der Pandemie auf das Arbeitgeberimage im Zentrum der Diskussion. Die Aufzeichnung des ersten Tips Dialogs können Interessierte unter Input SMEC sowie Input Tips ansehen. In den kommenden Monaten werden zu ausgewählten Themen weitere Tips Dialoge stattfinden. Ergänzend dazu ermöglichen Breakout Sessions in Kleingruppen den gezielten und intensiven Erfahrungsaustausch.

Tips Dialog: Wie spreche ich Fachkräfte von morgen an?!

Dienstag 23.03.2021, 14 – 16 Uhr