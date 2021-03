Aspire Education startet mit Zukunftsmillion größte private Bildungsoffensive Österreichs

Die Bildungsholding Aspire Education startet mit der heute, Dienstag, vorgestellten Zukunftsmillion die größte nicht-öffentliche Aus- und Weiterbildungsoffensive Österreichs. Interessierte können, indem sie sich mit ihrem persönlichen Bildungsprofil registrieren und Kurse buchen, sogenannte Aspire-Punkte sammeln. Für diese Punkte gibt es Ermäßigungen im Wert von insgesamt einer Million Euro, viele Kurse sind damit sogar kostenlos. Eingelöst werden können die Punkte bei den Aspire-Töchtern ARS – Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft, ETC – Enterprise Training Center, ibis acam, KAOS Bildungsservice, Fastlane und Stepin.

„Das Wissen und Können, der Einsatz und die Flexibilität jedes und jeder Einzelnen sind die allerwichtigste Ressource Österreichs im internationalen Wettbewerb“, erklärt Michael Swoboda, Geschäftsführer der ETC die Motivation für die Zukunftsmillion, „damit Österreich nicht den Anschluss verliert und vorne dabei bleibt, muss in diese Ressource mehr investiert werden. Wir setzen hier nun als Aspire eine konkrete Initiative.“

Und so funktioniert die Aspire Zukunftsmillion

Die Aspire Zukunftsmillion ist keine Werbe-Bubble, sondern harte Währung für Aus- und Weiterbildung. Interessierte jeden Alters können sich auf www.zukunftsmillion.jetzt registrieren, ihre Bildungs-Interessen eingeben und ein persönliches Bildungsprofil anlegen – Schritt für Schritt gibt es dafür Aspire-Punkte zu sammeln. Diese Punkte sind bares Geld wert, denn damit gibt es Kurse – vom Grundkurs bis zur High-End-Ausbildung – deutlich ermäßigt und teilweise kostenlos.

Aus- und Weiterbildung JETZT

Es bleibt zu hoffen, dass andere diesem Aspire Beispiel folgen. Denn: Seit 2020 gibt es neue Referenzrahmen im Sinne des Tempos für Veränderungen. Der Wandel ist global, rasant, sprunghaft und dringt in alle Bereiche des menschlichen Lebens ein. Lebenslanges Lernen wird zu einem bestimmenden Faktor. Fakt ist: Die Digitalisierungs-Offensive wird kommen und die Arbeitswelt grundlegend verändern. Fakt ist auch: Viele Menschen sind darauf noch zu wenig vorbereitet. Aspire bietet Menschen, die in ihre Entwicklung investieren wollen, maßgeschneiderte Bildungsangebote für mehr Jobchancen, gerade auch in Zukunftsberufen.

Michael Swoboda: „Österreich braucht keine weiteren Bildungs-Lippenbekenntnisse, sondern konkrete Investitionen – und das jetzt. Nur wenn möglichst alle mit dem Fortschritt Schritt halten können, gibt es Chancen für die Wirtschaft in der sich immer schneller wandelnden Welt.“

Über Aspire

Aspire Education ist die führende Bildungsgruppe im deutschsprachigen Raum. Zu Aspire gehören ARS – Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft, ETC – Enterprise Training Center, ibis acam, KAOS Bildungsservice, Fastlane und Stepin. Die aspire Holding unterstützt jährlich mehr als 50.000 Lernende – sowohl den Einzelnen als auch Unternehmen. Das Spektrum reicht von AMS Kursen, IT-Trainings bis hin zu high-end Schulungen mit Top Experten. Alle Informationen auf: www.aspire-education.com