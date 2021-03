Content Marketing! … gekommen um zu bleiben …

Gleichgültig ob Großkonzern oder KMU. Organisationen profitieren mehr denn je von Content Marketing Strategien. Aber wo stehen Österreichs Unternehmen mit ihrer Content Marketing Organisation? Was bringt sie voran und was steht ihnen im Weg?

Content-Marketing ist eine Marketing-Technik, die mit informierenden, beratenden und unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe ansprechen soll, um sie vom eigenen Unternehmen und seinem Leistungsangebot oder einer eigenen Marke zu überzeugen und sie als Kunden zu gewinnen oder zu halten. Woher diese Entwicklung kommt, wohin sie führt und warum sie in Zukunft eine große Rolle spielen wird, erfahren sie im Interview mit Regina Karnapp, ihres Zeichens Geschäftsführerin des CMF – Content Marketing Forum und Martin Distl dem Österreichischen Vorstand des CMF.

In diesem Gespräch beleuchten wir Fragen wie: Woher kommt diese Entwicklung und wohin wird sie uns führen? Sollten sich KMU verstärkt auf Content Marketing konzentrieren? Und wenn ja, mit welcher Perspektive? Und last but not least widmen wir uns der Frage, warum es auch für Kleinst-, Klein und Mittlere Unternehmen Sinn macht, sich am Best of Content Marketing Award 2021, der heuer bereits zum 19. Mal ausgetragen wird, zu beteiligen.