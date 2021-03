Hilf mit so viele Ostereier wie möglich zu sammeln. Aber du musst aufpassen: So manches Hindernis stellt sich dir in den Weg.



Entdecke den virtuellen ROTE NASEN Osterlauf und teile dein Ergebnis mit deinen Freund*innen. Wer ist Laufnase und wer Superheld*in? Finde es heraus und unterstütze die ROTE NASEN Clowndoctors bei ihrer Mission für mehr Lachen und Lebensfreude.



Na dann, liebe Laufnase, rote Nase auf und lauf!

Jetzt mithoppeln!