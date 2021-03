Erfolgreicher Auftakt zur „Stunde der Strategie“ mit Stefan Pagitz

Im spannenden Webinar der Strategie Austria drehte sich am 25. Februar alles um die Frage:

Wie können sich Marken in und nach der Corona-Krise neu positionieren?

Marken-Experte Stefan Pagitz setzte sich mit diesem Thema auseinander und teilte interessante Erkenntnisse mit den Webinar-Teilnehmer*innen.

Unter dem Titel „Vom Umbruch zum Aufbruch: Marken nach der Krise“ gelang Ende Februar der fesselnde Auftakt zur neuen Webinar-Reihe „Stunde der Strategie“ von Strategie Austria.

„Menschliche Bedürfnisse ändern sich nicht“

Die gute Nachricht zuerst: Trotz aller Disruptionen bleiben die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen, die schon in der Maslowschen Bedürfnispyramide definiert wurden, seit Jahrtausenden gleich und daran wird auch Covid-19 nichts ändern, so Stefan Pagitz. Welche dieser Bedürfnisse uns wichtiger sind als andere, verändere sich aber ständig und Marken brauchen demnach ein gutes Gespür dafür, ob sich die Prioritäten ihrer Zielgruppe verschieben und wie sie ihre Kommunikation dahingehend anpassen können.

“Was ist, wenn alle Marken auf Purpose gehen?”

Pagitz stellte zunächst vier Szenarien vor, in denen Marken einzelne Bedürfnisse kommunikativ besetzt haben. Im Anschluss stellte der Experte die Hypothese auf, dass sich seit 2001 eine Verschiebung vom “Haben” zum “Sinn” bzw. ein Trend zur Purpose Driven Brand vollzogen habe und im Zuge der Covid-19-Krise sei nun eine weitere Verschiebung von Ich- zu Wir-bezogenen Werten zu erwarten. Bei der anschließenden Q&A-Session wurde angeregt darüber diskutiert, für welche Marken dieser Wandel relevant sein kann und wie er sich in Bezug auf verschiedene Generationen äußern wird.

Marken-Experte mit langjähriger Erfahrung

Stefan Pagitz ist selbständiger Markenstratege und Markenpsychologe und arbeitet seit über 25 Jahren für internationale und nationale Marken. Zu Beginn der Corona-Pandemie entwickelte er ein Modell, das auf den grundlegenden Bedürfnisstrukturen der Menschen aufbaut und das mögliche Richtungen aufzeigt, in die sich Marken nach der Krise entwickeln können, um weiterhin erfolgreich am Markt zu agieren.

Die nächste “Stunde der Strategie” findet am 25. März statt. Markus Lust, Head of Cultural Strategy bei VICE Media / Virtue, spricht zum Thema „Editorial Strategy – von Marketing zu Mattering”.

Strategie Austria ist eine Initiative von österreichischen Führungskräften, die sich als Treiber für die Bedeutung von Strategie in Österreich engagiert.