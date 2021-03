HEROLD. Gelbe Seiten, Digitalexperte für KMU und mehrfacher Preisträger zum Thema digitales Personalrecruiting.

Diese Sendung dürfen Sie als Unternehmer und Personalrecruiter auf keinen Fall verpassen. Im Gespräch mit Uwe Stadelbauer, seines Zeichens Geschäftsleiter und Chief Human Ressource Officer von HEROLD, präsentieren wir Ihnen HEROLD als mehrfachen Preisträger zum Thema Digitales Personalrecruiting. Was viele nicht wissen ist, dass HEROLD nicht nur für „die gelben Seiten“ und seit vielen Jahren zunehmend für seine KMU – Digitalisierungsangebote bekannt ist. Erst jüngst hat HEROLD für seine Entwicklungen auf dem Gebiet ´Digitales Personalrecruiting´ eine Auszeichnung erhalten. Und zwar nicht die erste.

Was genau hier prämiert wurde und warum sich HEROLD auch in Verbindung mit dem Thema Personalrecruiting so stark auf Digitalisierung spezialisiert, erfahren Sie in diesem Gespräch.