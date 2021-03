Maßgeschneiderte Packages erleichtern Start-ups den Einstieg in PR und Social Media

Brandenstein Communications startet in das neue Jahr mit einem besonderen Angebot an kleine und neugegründete Unternehmen: Bereits ab 850 Euro können diese bei der Wiener PR-Agentur aus dem Servitenviertel die grundlegenden Skills der Öffentlichkeitsarbeit und der Social Media-Kommunikation erfahren. Dafür kann aus verschiedenen Packages für PR und Social Media gewählt werden: Starter Basics, Starter Basics+ und Starter Advance.

„Wir hatten die Idee, gezielt junge und kleine Unternehmen mit einem ansprechenden Angebot in die Kommunikationswelt zu holen: Mit Basic-Know-how für den Einstieg in die PR und Social Media-Kommunikation – natürlich können wir auch bei der Umsetzung unterstützen und die Unternehmen in ihrem Wachstum begleiten“, erklärt das Geschäftsführungsteam von Brandenstein Communications, Agenturchefin Christina Brandenstein und Prokurist Marco Jäger, die Idee dahinter.

Bei PR Starter Basics lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines Mini-Workshops die PR-Grundlagen und bekommen erste Ideen für die Umsetzung. Social Media Starter Basics bietet einen ersten Einblick, wie die sozialen Medien ticken – erste Maßnahmenideen inklusive.

Tiefgehender mit der Materie beschäftigen sich die Starter Basics+ Packages: Nach Briefinggespräch und erster Analyse durch Brandenstein Communications gibt es einen umfassenden PR- oder Social Media-Workshop, in dem u.a. Strategie, Themen, Botschaften und Maßnahmen besprochen werden.

Bestens gerüstet für den Start in die Welt der PR & Social Media

Bestens gerüstet für den Start in die Kommunikationswelt ist man mit den Starter Advance Packages: Aufbauend auf Starter Basics+ gibt es dabei bei PR-Fokus einen Mini-Workshop zu Social Media dazu; bei Social Media eine kleine Einführung in die PR – um PR-Themen optimal auf Facebook, Instagram, LinkedIn & Co. zu integrieren.

Damit bekommen Teilnehmende das optimale Rüstzeug, um ihre Kommunikationsaktivitäten zu beginnen – wer trotzdem noch unsicher ist oder weitere Unterstützung will, den begleitet Brandenstein Communications mit weiterführender Beratung im Launchprozess und darüber hinaus.

„Das vergangene Jahr hat gezeigt, welchen großen Stellenwert Kommunikation hat: Unternehmen, die proaktiv kommuniziert haben, haben in Krisenzeiten Flagge gezeigt und damit auch für die Zukunft vorgebaut. Darüber hinaus ist der Medienkonsum stark gestiegen – dadurch ergeben sich durch professionelle Kommunikationsarbeit gute Möglichkeiten für Unternehmen, um ihre Zielgruppen authentisch zu erreichen“, führen Christina Brandenstein und Marco Jäger aus.

Über Brandenstein Communications

Brandenstein Communications, eine Agentur für Public Relations und Kommunikation, wurde 2008 von Christina Brandenstein gegründet. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Strategieberatung, PR-Konzeption, Textgestaltung, Medienkooperationen und Social Media und widmet sich einem breiten Spektrum an Themen wie Medien, Gesundheit, Technik, Verkehr und Innovation, IT, Touristik, Kulinarik und Handel. Zu den aktuellen Kunden zählen APEIRON Biologics, BIOTECH AUSTRIA, Attensam, Ritter Sport Österreich, Henkell Freixenet Austria, KURIER Medienhaus, Marcher Fleischwerke, Plattform Industrie 4.0 Österreich sowie internationale Projekte im Auftrag der Europäischen Kommission.

Für weitere Informationen: www.brandensteincom.at/