MEGABOARD verstärkt Sales-Team

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allrounder mit exklusiven Großflächen, verstärkt sein Sales Team mit zwei neuen Mitarbeitern. Die beiden Vertriebsprofis, Petra Odehnal und Joshua Matheuszik, berichten als Key Account-Manager direkt an Head of Sales, Heinz von Büren.

Petra Odehnal (49) ist Vertriebs- und Produktionsspezialistin und hat zuletzt den Vertrieb einer Wiener Edelbrennerei geführt. Ihre beruflichen Wurzeln hat die Allrounderin in einem niederösterreichischen Familienbetrieb. Die Wirtschaftsingenieurin war unter anderem im Innovationsmanagement für KMUs, sowie im Bereich Verkaufs- und Vertriebstätigkeiten in Industrie, Handwerk, Einzelhandel und Start-Ups, tätig.

Joshua Matheuszik (43) absolvierte eine berufsbegleitende Ausbildung an der FH der WKW mit dem Schwerpunkt „Marketing und Sales“ und ist seit mehreren Jahren in der Medienbranche tätig. Der Dreifachstaatsbürger – USA, Kanada, Deutschland – arbeitete davor in Wien bei Infoscreen Austria, einem Schwesterunternehmen der MEGABOARD, und war dort Key Account Manager.

„Wir freuen uns“, so MEGABOARD Head of Sales, Heinz von Büren, „mit Petra Odehnal und Joshua Matheuszik zwei neue Vertriebs-Profis gewonnen zu haben, die gemeinsam mit dem MEGABOARD Sales-Team das vielfältige Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio, welches von unseren Premium-Großflächen, der gesamten Kampagnenplanung über die Dauerwerbung bis hin zur Produktion und Montage reicht, optimal am Markt positionieren werden.“