NEOH – RIEGEL naschen mit DMB.

DEMNER, MERLICEK & BERGMANN / DMB. freut sich über die Zusammenarbeit mit dem innovativen Riegel-Produzenten NEOH: Hat es NEOH doch geschafft, Naschen ohne Reue in Österreich salonfähig zu machen. Die Riegel liefern dank eigens entwickelter Zuckerersatzformen den vollen Geschmack für kalorienbewusste Naschkatzen.

Derzeit läuft die erste, von DMB. konzipierte Kampagne in Deutschland. Die Kampagne mit den MarkenbotschafterInnen Lisa & Lena und mit Gabriel Wibmer läuft in TV und Online. Die Zwillinge Lisa & Lena sind erfolgreiche Influencerinnen mit 15 Millionen Abonnenten auf Instagram und über 12 Millionen Followern auf Tik-Tok. Gabriel Wibmer zählt zu den besten Nachwuchs-Downhillern, der mit spektakulären Videos die Online – und Downhill-Fangemeinde begeistert. Alleine sein letzter Clip verbuchte mehr als 9 Millionen YouTube-Aufrufe. Die Spots folgen dem „Ne? Oh!“-Prinzip und bringen so die überraschende Verbindung von vollem Geschmack und doch nur 1g Zucker der NEOH-Riegel auf den Punkt.

Alex Gänsdorfer, CMO NEOH: „Wir freuen uns mit DMB. einen Agentur-Partner gefunden zu haben, der unsere Idee bildlich umsetzt und mit Kreativität die Vorteile der Marke NEOH unterstreicht. Wir bieten Produkte, die Spaß machen und schmecken. Schokoriegel, die keinen zugefügten Zucker enthalten, dafür aber einen hohen Proteingehalt und Ballaststoffe, die einer ausgewogenen Ernährung förderlich sind. Darüber hinaus wollen wir in Zukunft unsere Produktrange erweitern, um zu zeigen, dass Süßigkeiten nicht schlecht für den Körper sein müssen. Unser Ziel ist es, die weltweiten Naschregale vom Zucker zu befreien. Auch dabei wird uns das Team von DMB. unterstützen.“

Marcello Demner, New Business DMB.: „Mit NEOH haben wir einen neuen Kunden an Bord, der innovativer Vorreiter und Vordenker ist. Während noch immer über Zucker in Nahrungsmitteln diskutiert wird, hat NEOH bereits vor Jahren damit begonnen, Riegel ohne Zucker zu entwickeln – und das im Süßigkeiten-Segment. Wir freuen uns auf tolle Projekte und spannende Kampagnen.“